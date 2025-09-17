蘇澳漁會中秋海鮮禮盒首納龍虎斑 採購10噸協助拓展內銷

蘇澳區漁會今年中秋海鮮禮盒，首度把中南部養殖的龍虎斑（紅圈處）納入內容物品項。（記者江志雄攝）

2025/09/17 12:58

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇澳區漁會今年中秋海鮮禮盒，首度把中南部養殖的龍虎斑納入內容物品項，預計採購10噸，協助拓展嚴選國產魚的內銷市場。

龍虎斑是台灣重要的養殖水產，主產地在中南部，蘇澳區漁會採購後納入中秋節鱻宴搶鮮集錦禮盒，幫助開拓內銷通路，另外也有做成輪切真空包裝，吃多少拿多少，方便消費者料理。

蘇澳區漁會理事長陳萬復、常務監事李政祈、總幹事陳春生，今天（17日）聯手為鱻宴搶鮮集錦禮盒代言，禮盒內容物品項，包括龍虎斑、黑鮪魚腹肉魚排、漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮M號大干貝、鯖魚片、大顆花枝丸、飛魚卵香腸，再加贈鬼頭刀下巴，合計9項，原價2390元，預購優惠價1999元，預購限量2000盒。

至於輪切真空包裝的龍虎斑，每尾重量2公斤以上，採產地活魚直送，由蘇澳區漁會加工切塊，消費者訂購鱻宴搶鮮集錦禮盒，若加購輪切真空包裝龍虎斑，也享有優惠，詳情可上蘇澳區漁會網路商城

查詢，洽詢電話：03-9972808。

輪切真空包裝的龍虎斑，標榜產地活魚直送。（記者江志雄攝）

乾煎的龍虎斑美食，讓人垂涎三尺。（記者江志雄攝）

蘇澳區漁會鱻宴搶鮮集錦禮盒有9項內容物，中秋所需海鮮一次購足。（記者江志雄攝）

