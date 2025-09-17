有洋蔥！佃農之子1個月餅分3天吃 黑手創業捐逾2千顆蛋黃酥給家扶

忘不了兒時月餅的滋味，佃農之子洪添進（圖右）創業有成，偕同妻子李玉美（圖左）、兒子洪喜慈（圖中）捐2000多顆蛋黃酥給家扶兒。（記者劉曉欣攝）

2025/09/17 12:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕從「黑手」學徒到創業紙箱工廠，彰化縣花壇鄉泰豐公司董事長洪添進，永遠忘不了小時候中秋月餅的滋味，身為佃農之子的他，只能分到一個月餅，他都會捨不得一次吃完，小小月餅要分成3天吃。因此，他今年捐出超過2000顆蛋黃酥給彰化家扶中心，讓小朋友都能開心過中秋。

洪添進今天（17日）偕同妻子李玉美、兒子洪喜慈一起捐出2034顆蛋黃酥，他特地花了10萬元購買花壇在地的橙實蛋黃酥來送給家扶兒，希望拋磚引玉讓更多人一起來響應。

洪添進表示，他出生在佃農之家，父親靠著幫人種田要養6個小孩，家境很清苦，他每天帶的便當除了白飯以外，就只有一道菜，那就是空心菜，每天吃飯都用便當蓋子來遮住菜色，就怕被同學知道。因此，念完國中就去新竹印刷工廠當學徒，從黑手做起，再返回花壇家鄉開工廠。

洪添進說，雖然家境不好，但父親都會在每年中秋節去買台式月餅，用著白報紙包起來，每個小孩都會分到1個，他都捨不得吃，每次都吃一小口，1個月餅要分3天吃，到現在都還記得兒時吃月餅的滋味。

洪添進表示，今年因為美國關稅關係，訂單也受到影響，但他認為自己「還可以過得過去」，這時候更應該用行動做愛心，這讓他想起小時候的月餅，決定捐10萬元來買339盒，也就是2034顆蛋黃酥，讓家扶兒的童年可以記住中秋月餅的滋味。

彰化花壇紙箱工廠老闆洪添進捐2000多顆蛋黃酥給家扶兒。（記者劉曉欣攝）

彰化家扶中心收到2000多顆蛋黃酥。（記者劉曉欣攝）

彰化花壇紙箱工廠老闆洪添進所捐的蛋黃酥，特別力挺在地的橙實蛋黃酥。（記者劉曉欣攝）

