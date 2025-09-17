斜槓森林療癒師正夯 半年收入可達42萬元

林業保育署培訓的第二批森林療癒師達55位，不少芳療師、瑜珈師、登山家等斜槓加入森療產業行列。（記者楊媛婷攝）

2025/09/17

〔記者楊媛婷／台北報導〕現代人生活緊張，更需要走到森林放鬆，農業部林業保育署培訓森林療癒師，最新一批森林療癒師共有55位，全國受認證的森療師累計達89位，林業保育署表示，森療按時數收費，每小時2千元、每場次3小時起跳，有森療師半年就接了70場次，平均月入7萬元。

林保署自2021年3月建置「森林療癒師認證培訓平台」，培育森林療癒師，首批34位森療師在2023年取得認證，林保署署長林華慶表示，最新一批受訓出爐的森療師共55位，期待透過逐步擴展和企業、旅行社等合作，讓森療更走進大眾的視野，並讓國旅可開發更多新產品，開拓國旅新藍海，讓森療產業化，因此已安排1百多家旅行社和負責推動森療的台灣森林保健學會洽談，希望帶動更多綠領經濟。

林華慶進一步指出，森林療癒師的工作是帶領民眾走入森林，引領民眾用五感體驗森林之美，如冥想、芳療、茶藝、健走等方式放鬆身心靈，尤其對於長期在高壓環境工作的上班族來說，森林療癒經過科學實證證實可有效放鬆，因此也和教育部、衛福部等合作，邀請醫護人員、教師等走入森林放鬆，並且也持續委託學界累積科學數據，為森林療癒未來有機會成綠色處方箋提供科學依據。

林保署表示，森林療癒師幾乎都是斜槓，許多芳療師、瑜珈師，甚至登山家、大公司財務長等受訓後再取得森林療癒證照，受訓方式包含接受線上、實體、實習課程，其中實習課程包含2次隨隊與3次帶隊學習，平均受訓期間約1年，總體受訓費用約4萬元，取得證照後，收費每小時至少2千元，每一場次的森林療癒課程都要3小時起跳。

林保署表示，森林療癒課程會依照天數、是否過夜、使用器材等可能還有不同費用，部分針對大企業的高端森林療癒課程就有開出超過3萬元的價碼；有森林療癒師半年就接了70場森林療癒課程，半年收入就達42萬元，不過也因森林療癒師多半是斜槓工作，許多森林療癒師多半是利用放假期間帶領課程。

