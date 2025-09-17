當台灣人「盤子」？iphone17定價成亞洲最貴 5大原因曝

蘋果iPhone 17 系列上市，引發各國搶購潮。（彭博社）

2025/09/17 12:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果iPhone 17 系列上市，引發各國搶購潮。各國不同的售價也引發熱議，近日不少網友發現iPhone 17在台灣的售價，以Pro Max（256GB）售價4萬4900為例，高過南韓、日本、中國，成亞洲最貴，甚至與西方國家相比也不惶多讓，在社群上掀起討論。以下整理五大可能原因：

一、匯率波動與保守估價策略

國際匯率變動常常被視為 Apple 在各地定價的一大考量，台灣蘋果產品售價常因美元走強台幣疲弱被調升。過去 iPhone 15 上市時，就有外媒報導指出，台灣新機定價比上一代貴不少，部分原因正是因為「匯率影響」。例如，iPhone 15 在台灣的價格比之前高出約新台幣1000至2500元，就是因為美元對台幣匯率走強。

二、稅賦與進口／營業成本

台灣的官方定價包含 5% 的營業稅，像美國官網列的價格是未稅價，實際購買時會依州別加稅；日本售價雖含稅，但因日圓貶值，實質價格相對便宜。此外，產品需從國外進口，物流、倉儲、通關與維修網絡等成本也都會反映在售價中。這些成本在其他亞洲市場如日本、中國或韓國，有時能被當地產業優勢或規模效益部分吸收或緩衝，因此相對影響較小。

三、營銷與售後維護成本偏高

台灣市場對 Apple 品牌的忠誠度高，Apple 在本地也通常維持較高服務品質與官方授權通路維修網絡。維修備品、人力等營運成本在台灣不算便宜，加上營銷與品牌維護也需投入不少資源。這些都是售價中「隱性成本」的一部分。

四、Apple 的區域價格差異化策略

Apple 並不追求全球同價，而是根據每國消費力、市場競爭壓力調整。台灣市場對 iPhone 有高度黏著度與品牌忠誠度，消費者願意接受高價購買，因此定價空間更寬。相反地，印度、印尼、越南等新興市場的價格會刻意壓低，以刺激銷售與搶市佔。

五、台灣市場的消費者負擔與品牌定位

多數台灣消費者對 Apple 的要求不只是硬體功能，還包括品牌形象、系統整合、售後服務等。Apple 在台灣市場的定位為高端品牌，願意付更高價格的使用者比例較高。這也讓 Apple 在定價時，可能考慮消費者「願意接受的價格」範圍，同時不願過度損害品牌形象。此外，在一些國家，iPhone 搭配電信商有大量補貼或折扣，台灣業者雖然也有0元購機方案，但對顧客來說負擔成本更高。

即便如此，相較他國較貴的售價，還是引發網友不滿，在相關討論紛紛留言表示：「我已經決定要飛日本買了」、「台灣有錢人很多啊，而且還特別笨，不坑你坑誰」、「盤子國」、「因為台灣人最盤」。

