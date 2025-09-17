全台最大設計展來了！「彰化行」集結1640家廠商創意爆發

彰化縣長王惠美（中）與中央代表一同進行「開張大吉」蓋印啟動儀式，象徵2025台灣設計展「彰化行」即將登場。（記者張聰秋攝）

2025/09/17 12:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕2025台灣設計展將落腳彰化，展期自10月10日到26日，主題「彰化行」準備開張營業了！彰化縣府今天（17日）在中庭舉辦展前記者會，縣長王惠美與中央代表共同蓋印啟動，宣布這場歷屆規模最大、參與最廣、設計最多元的盛會即將登場，邀請大家國慶連假起走進彰化，看展覽、聽表演、逛市集，感受設計融入日常。

這次以「彰化行」為名，把彰化比喻成一間百年大企業，規劃15個「分行」，分布在彰化、鹿港、田中、田尾等4個鄉鎮市，結合產業、文化、旅行與日常，透過設計語言重新詮釋這塊土地的樣貌。

王惠美說，今年有三大特色最值得期待，首先是規模最大，展館數量也最多，跨越四地三大展區，像在中興莊設置的「人人百貨」打造青年創意基地；田中高鐵站旁新落成的彰化國際展覽中心規劃「冠軍行」，展現完整的產業鏈實力；還有「圓夢行」，用互動體驗聚焦交通與建築等縣政議題。

再來是參與人數空前，超過700位設計師、1640家廠商齊聚，百工百業全員上場，把展覽變成文化再造與產業升級的大舞台。最後則是響應最廣，全縣有600多家店家參與，不同形式的展演和改造行動，將翻轉外界對彰化玩無聊、單調的刻板印象。

這些分行也各有看頭，「田尾行」聚焦花卉園藝，「文化行」展現國寶級工藝，「平安行」探索百年信仰，「天地味」細述在地飲食文化，「彰旅行」則推廣永續旅遊。每一站都像打開一本書，帶人看見不同的彰化。

活動安排更是滿檔，10月11、12日鹿港舉辦「潮派音樂祭」，美秀集團、TRASH、麋先生、怕胖團等樂團輪番上陣；每週五到週日，鹿港公會堂則有「光雕秀」帶來聲光震撼。10月18、19日大佛風景區舉行「潮派卦山」音樂會，搭配飲食市集讓城市變成舞台。10月24日田尾「時裝秀」把花卉融入服裝設計，隔天「花漾行」則在怡心園上演戶外走秀。

王惠美強調，這場設計展將顛覆大家對彰化的僵化印象，不只是務實產業縣，也能充滿創意、故事與想像。更多資訊可上彰化行活動官網查詢。

今年台灣設計展以「彰化行」為核心，把彰化比喻成一間百年大企業，規劃15個「分行」，分布在彰化、鹿港、田中、田尾等4個鄉鎮市，展區規模最大。（記者張聰秋攝）

每個分行集結各地行家與策展設計師聯手打造，像是田尾在地協會、職人共同打造世界的「田尾行」。（記者張聰秋攝）

2025台灣設計展「彰化行」不同分行圖像首度亮相，從螺帽、紅磚牆、大佛到肉圓，融入彰化產業、文化與飲食元素，設計感十足。（記者張聰秋攝）

