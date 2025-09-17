為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    免塞車！日月潭花火節9/20開跑 3場次高鐵直達煙火專車啟動

    日月潭花火節9月20日開跑，今年3場煙火施放都有高鐵花火專車，讓民眾免塞車，輕鬆往返日月潭看煙火。（日管處提供）

    2025/09/17 12:40

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭花火音樂嘉年華9月20日開跑，首場將在伊達邵碼頭施放360秒煙火，日月潭風景區管理處為鼓勵遊客搭乘大眾運輸，推出台中高鐵限定花火專車，只要活動前2週預訂，就能從台中輕鬆直達日月潭看煙火，免除塞車煩惱，除了9月20日的場次，之後11月1日與15日場次皆有花火直達專車，民眾可多加利用。

    日管處表示，今年花火節由南投客運營運花火專車，專車滿30人就出團，最多40人，額滿才會加開車次，專車於活動日上午9點從台中干城站出發，9點25分從台中高鐵站出發，上午10點20分抵達日月潭纜車站，遊客可在潭區體驗水上自行車道，到商圈逛街、賞景、搭船遊湖等，傍晚再到會場欣賞花火音樂會，活動結束後，再從纜車站搭8點半的專車回到台中高鐵站與干城站。

    日管處說，花火專車接駁票價為每人450元，包含台中至日月潭伊達邵的來回車票，讓民眾免除開車或塞車的麻煩，就能搭專車輕鬆欣賞煙火，且今年3場花火節活動皆有專車，民眾不妨多加利用。

    日月潭花火節9月20日開跑，今年3場煙火施放，都有規劃高鐵花火專車，讓民眾輕鬆往返日月潭看煙火。（記者劉濱銓攝）

