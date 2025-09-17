花蓮社福機構秋節禮盒預購約5成 無黨議員認購支持

花蓮縣議會無黨籍黨團議員今天發起「買月餅、做公益」活動，邀芥菜種會習藝所、黎明庇護工場、畢士大教養院、善牧中心飛炫屋等機構介紹商品。（記者王錦義攝）

2025/09/17 12:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕中秋節即將來臨，花蓮許多社福機構推出秋節禮盒義賣籌募經費，但花蓮從去年0403地震後就陷入蕭條，今年許多機構至今預購訂單仍僅5成多，花蓮縣議會無黨籍黨團議員今天發起「買月餅、做公益」活動，邀芥菜種會習藝所、黎明庇護工場、畢士大教養院、善牧中心飛炫屋等機構介紹商品，議員們也率先採購機構秋節禮盒，希望拋磚引玉，邀請更多民眾響應支持。

芥菜種會習藝所、黎明庇護工場、畢士大教養院、善牧中心飛炫屋四家機構代表化身為最佳行銷員，把禮盒的設計和巧思推銷給大眾。善牧中心執行長朱玉貴說，開辦飛炫屋善工坊，提供婦女工作機會，這些幾年產品愈來愈成熟，融入多個鄉鎮農特產品，今年推出四季平安禮盒「柿事蘋安」，由可愛的蘋果和柿子造型月餅，四種滋味呈現四季變換不同的風味，去年銷售約800個，但目前為止還不到目標。

黎明庇護工場副主任鍾京廷說，庇護工場成立16年，協助身心障礙者學習一技之長，讓其能夠獨立、自主，成為社會的一份子。受地震、颱風影響，黎明希望花蓮能早日脫離陰霾，人人更幸福，今年推出紅豆麻糬，希望能夠黏住顧客，也跟在地名產業者合作推出堅果塔，還有低溫乾燥的無子檸檬片，可以用來沖茶，目前營業額約達到6成，還要努力。

今天有縣議會無黨政團總召楊華美、議長張峻、發言人林源富、議員程美蓮、簡智隆、黃馨、蔡依靜等議員共同認購，表達對社福機構支持。楊華美說，去年0403震災、凱米颱風重創花蓮各行各業，諸多社福機構也大受影響，善款來源、愛心物資銳減，無黨政團盼發揮拋磚引玉功效，透過這次認購行動，在過節送禮時，社會各界能優先考量社福機構的自力生產的商品，詳細訂購內容可到各機構社群平台上了解。

