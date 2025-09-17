讓低碳通勤成為好習慣！9月19日搭乘綠運輸 就可免費喝咖啡

響應國際無車日，北市9/19舉辦「搭乘綠運輸請您喝咖啡」活動。（北市交通局提供）

2025/09/17 12:39

〔記者孫唯容／台北報導〕響應9月22日國際無車日，台北市政府交通局已於9月5日、12日舉辦「搭乘綠運輸請您喝咖啡」活動，9月19日還有一次機會，交通局邀請民眾讓汽機車休息一下，改成使用捷運、公車、自行車等低碳運輸或走路通勤，共同體驗一下搭乘綠運輸的方便。

交通局指出，9月19日上午7時至10時，民眾只要搭乘綠運輸並攜帶環保杯，可至YouBike捷運西湖站（2號出口）、捷運市府站（出口2）、捷運南京三民站（出口4）及捷運中山站（出口1）等站點，並在台北市政府交通局粉絲專頁指定貼文按讚分享，就送濾掛咖啡1包；同時，現場貼上「響應無車日、週五綠運輸」行動勳章貼紙，還可以用環保杯領一杯提振精神的咖啡，數量有限，送完為止。

交通局表示，配合交通安全月及我的減碳存摺等活動，活動期間在YouBike捷運西湖站（2號出口）還能再得到額外贈品，若騎乘YouBike到活動站點，可加贈造型海綿1份；響應交通安全月，完成Facebook貼文按讚分享，再加送造型卡套；如果手機已安裝「悠遊付 App」，開啟【我的減碳存摺】畫面，再送1個精美鑰匙圈，讓低碳通勤成為生活中的一種好習慣。

