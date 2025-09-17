環團聯合出席紐約氣候週 舉辦論壇盼與各國交流減碳目標

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，受到地緣政治變局、美國氣候政策倒退等影響，全球十分重視此次紐約氣候週，估約10萬人齊聚討論氣候變遷議題。（記者黃宜靜攝）

2025/09/17 12:34

〔記者黃宜靜／台北報導〕被譽為聯合國氣候峰會（COP）前哨站的紐約氣候週將於9月底展開，我國民間團體共同組成「台灣氣候行動網絡」（TCAN）前往紐約，並舉辦論壇探討減碳目標、性別議題及高溫防護等，盼能與各國探索因應全球氣候危機的多重挑戰與轉型契機，並交流我國經驗，督促政府參考，精進減碳目標。

台灣氣候行動網絡、台灣綠能公益發展協會等民團今（17）日舉行「台灣出發，連結全球：紐約氣候週NGO行前聯合記者會」，並將在紐約舉辦一系列論壇，包括：23日由台灣氣候行動網絡主辦「亞太氣候承諾：積極NDC3.0強化國家韌性」論壇、24日台灣綠能公益發展協會等民團「從女孩到阿嬤：性別回應的氣候解方，邁向跨世代的公正轉型」論壇、25日舉辦「環境捍衛者的故事」論壇、26日舉辦「脆弱族群的抗高溫調適對策」論壇。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，受到地緣政治變局、美國氣候政策倒退等影響，全球十分重視此次紐約氣候週。目前僅有32國提送NDC3.0，其占全球排放量僅21%；尤其台灣NDC3.0草案，2035減量目標與淨零路徑不相符，且欠缺針對能源與製造部門具體政策目標，盼透過交流檢視我國不足，督促政府在正式提交前改正。

台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍表示，近年極端高溫已成為致命的氣候威脅，不論在台灣或紐約，邊緣化群體往往是最受衝擊、也最缺乏調適能力的一群，因此透過論壇，盼將婦女、脆弱群體的角度出發，讓女性在氣候變遷中展現行動力，同時也能兼顧性別平等的調適策略。

主婦聯盟基金會資深主任吳心萍表示，今年夏天高溫帶來的危害有目共睹，據統計，8月下旬已有逾1700人因熱傷害就醫，雖政府已推動「抗高溫調適對策聯盟」、避暑空間標示及修正高氣溫作業指引等措施，但台灣的高溫調適仍停留在初期，尚未納入災害防治法，縣市多以零散單點式降溫作法為主，缺乏全面盤點易受衝擊族群與設計長期應對機制。

吳心萍舉例，若能結合再生能源的分散特性，將太陽能板作為遮蔭，既能幫助降溫，又能供應電力，以主婦聯盟在關渡國中的「干豆好」公民電廠實測顯示為例，太陽能板遮蔭可使教室溫度下降4.2°C，停車場車輛溫度更可相差20°C，顯示透過適當設計，達到調適與減碳雙重效益。

