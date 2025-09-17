台灣部落觀光嘉年華 一站蒐羅原民美食旅遊資訊

2025年「台灣部落觀光嘉年華」將於9月26至28日在台北車站一樓多功能展演區舉行。17日舉辦宣傳活動（見圖）。（記者蔡昀容攝）

2025/09/17 12:18

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年「台灣部落觀光嘉年華」9月26至28日在台北車站一樓多功能展演區舉行，今年以「原藝浪潮」為主題，展示工藝、美食、伴手禮及遊程，民眾一站即可蒐羅各地部落原民旅遊資訊。

交通部觀光署2014年啟動部落觀光元年以來，連續舉辦12屆台灣部落觀光嘉年華。今年主題「原藝浪潮」，象徵原住民文化厚度、技藝底蘊，如海浪般逐波壯大，匯聚感動人心的力量。

為期3天的活動，除有來自不同部落的特色工藝、美食、伴手禮及遊程可購買，還有結合原住民傳統樂器、編織工藝布置成藝術廊道，由部落工藝師創作展示服飾美學及竹編工藝的打卡區，以及多場歌舞表演、手作體驗、限時優惠及消費抽獎活動。

觀光署今天舉辦宣傳活動表示，這次活動以「永續未來、智慧體驗」為理念，現場提供二手紙袋、環保餐具租借，落實活動減廢措施；民眾也可透過手機體驗AR拍照、多國語音導覽、集點、線上抽獎等無紙化服務。

今年活動由交通部觀光署參山、茂林、阿里山、日月潭、東部海岸、花東縱谷及西拉雅7國家風景區管理處，與原住民族委員會、勞動部、文化部、內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署等單位合作推動。

