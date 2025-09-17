度假村內設孔子像 老董鄭越才曝原因

度假村新設孔子文化園。（鄭越才提供）

2025/09/17 12:39

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣池上鄉日暉國際度假村老董鄭越才又有新操作，日前從中國山東省曲阜、孔子家鄉運來的一尊孔子大石像，今早在度假村中立起，還設了「孔子文化園」。鄭越才數月前才在度假村的一隅設起自己的生平事蹟展示館，裡面展示只有內行人才看得懂的國共諜報史，這次的操作，他說，中老年人應該都喜歡孔子，由此擴大樂齡市場。

只是，這尊高逾3公尺的石像是由中國孔子基金會、孔子研究院、孟子研究院等諸多單位捐贈，就立在度假村新設的孔子文化園中。鄭越才說，中華文化也可以與在地文化結合，自己在此也常推廣書法，讓在地居民不分原漢都能體驗到書法的美感。

這座號稱是東部唯一一座從中國山東曲阜「進口」的孔子像，鄭越才表示，是為了傳遞正能量，也以孔子學說定期舉辦文化交流活動，如藝術展覽、傳統工藝工作坊等，促進文化的傳承與發展，另又結合健康、養生體驗如瑜珈、冥想等，「年紀越大越喜歡孔孟文化，現在國中小書本大綱都少有儒家思想，連書法也不重視」。

鄭越才一向都十分有想法，日前設置了自己的生平事蹟展示館，將他以往曾為蔣經國心腹、到中國進行諜報戰的部分資料展示其中，稱自己要留下「在這世上走過一遭的痕跡」，如今又在園區設立孔子園區還有樂齡園區，內容愈來愈多元也更奇特。

從中國山東進口的孔子石像，由中國的孔子研究院等單位捐贈。（鄭越才提供）

鄭越才說，老年人愈加喜歡孔子與儒家思想。（民眾提供）

從中國山東進口的孔子石像立起。（民眾提供）

