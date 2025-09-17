重量級主廚時隔30年重披戰袍！ 打造銀髮質地調整料理奪獎

餐飲界重量級主廚周振文與谷來文組成「銀髮新戰神」團隊，獲得專業組佳作。（記者林志怡攝）

2025/09/17 12:20

〔記者林志怡／台北報導〕台灣今年邁入超高齡化社會，每5人就有1人是65歲以上長者，如何在身體功能逐漸退化的情況下，確保長者營養攝取是一大課題。衛福部國民健康署持續舉辦銀髮料理競賽，希望藉此推廣質地調整飲食，今年更吸引30年未參加過比賽的國宴主廚團隊率學生參賽。

國健署今年擴大舉辦「銀領新時尚 銀養創新料理競賽」，吸引268組隊伍跨足營養、餐飲、照護領域參與，最終選出57組得獎，獲獎者從社區阿嬤、青年學子到資深國宴主廚都有。

衛福部次長莊人祥指出，台灣今年邁入超高齡社會，65歲長者比例達到20%，如何設計讓長者吃得下、吃得夠、吃得巧相當困難，國健署去年舉辦銀髮料理競賽後，獲得眾多團隊積極參與，今年也擴大競賽規模。

衛福部國民健康署長沈靜芬說，長者常因牙口不好、咀嚼能力較差，導致進食與營養攝取受影響，國健署持續舉辦競賽，藉由各地餐飲機構、學校的參與，可以將老人營養帶入不同領域，使社會逐漸重視長者吃的需求，民眾在家中也可以多注意長者情況，並適時調整飲食質地、注意營養均衡。

這次競賽中，專業組有餐飲界重量級主廚周振文與谷來文組成「銀髮新戰神」團隊，以「銀髮長壽節節高」、「錦繡彩虹山藥薯」等作品，獲得專業組佳作，2人帶領的學生也於校園組拿下優勝，參賽作品為「五福美佳餚」，均使用了台灣在地的農產品與認證的生鮮肉品。

周振文說，他今年已經57歲，長達30年沒有參與餐飲競賽，但在人口老化的浪潮下，要讓老人家吃得健康並不容易，因此他與谷來文決定重披戰袍，打造色香味俱全的料理，優先選用當季食材，並使用叉子測試質地，在測試時花了不少心血，希望讓長者吃的時候賞心悅目，又能兼具營養。

此外，周振文笑說，他與谷來文從以前就是征戰國內外的合作夥伴，他主文、谷來文主武，有彼此的默契在，設計餐點過程中雖可能會有些理念不合處，但都會互相溝通、測試，這次帶學生參賽，也是希望讓學生了解，我們總有一天也會變老，進而思考老的過程中，萬一牙齒比較不好，該怎麼保持飲食健康。

「銀髮長壽節節高」，以蒸、煮等低油少鹽的方式，減少油脂攝取，將優質根莖類澱粉與雞、魚、鮮蝦等優質肉品巧妙結合，製成色、香、味俱全的創意菜餚。（圖由國健署提供）

「錦繡彩虹山藥薯」，將優質的根莖類澱粉與雞、魚、鮮蝦等優質肉品巧妙結合，製成色香味俱全的創意菜餚。（圖由國健署提供）

