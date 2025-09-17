為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    重量級主廚時隔30年重披戰袍！ 打造銀髮質地調整料理奪獎

    餐飲界重量級主廚周振文與谷來文組成「銀髮新戰神」團隊，獲得專業組佳作。（記者林志怡攝）

    餐飲界重量級主廚周振文與谷來文組成「銀髮新戰神」團隊，獲得專業組佳作。（記者林志怡攝）

    2025/09/17 12:20

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣今年邁入超高齡化社會，每5人就有1人是65歲以上長者，如何在身體功能逐漸退化的情況下，確保長者營養攝取是一大課題。衛福部國民健康署持續舉辦銀髮料理競賽，希望藉此推廣質地調整飲食，今年更吸引30年未參加過比賽的國宴主廚團隊率學生參賽。

    國健署今年擴大舉辦「銀領新時尚 銀養創新料理競賽」，吸引268組隊伍跨足營養、餐飲、照護領域參與，最終選出57組得獎，獲獎者從社區阿嬤、青年學子到資深國宴主廚都有。

    衛福部次長莊人祥指出，台灣今年邁入超高齡社會，65歲長者比例達到20%，如何設計讓長者吃得下、吃得夠、吃得巧相當困難，國健署去年舉辦銀髮料理競賽後，獲得眾多團隊積極參與，今年也擴大競賽規模。

    衛福部國民健康署長沈靜芬說，長者常因牙口不好、咀嚼能力較差，導致進食與營養攝取受影響，國健署持續舉辦競賽，藉由各地餐飲機構、學校的參與，可以將老人營養帶入不同領域，使社會逐漸重視長者吃的需求，民眾在家中也可以多注意長者情況，並適時調整飲食質地、注意營養均衡。

    這次競賽中，專業組有餐飲界重量級主廚周振文與谷來文組成「銀髮新戰神」團隊，以「銀髮長壽節節高」、「錦繡彩虹山藥薯」等作品，獲得專業組佳作，2人帶領的學生也於校園組拿下優勝，參賽作品為「五福美佳餚」，均使用了台灣在地的農產品與認證的生鮮肉品。

    周振文說，他今年已經57歲，長達30年沒有參與餐飲競賽，但在人口老化的浪潮下，要讓老人家吃得健康並不容易，因此他與谷來文決定重披戰袍，打造色香味俱全的料理，優先選用當季食材，並使用叉子測試質地，在測試時花了不少心血，希望讓長者吃的時候賞心悅目，又能兼具營養。

    此外，周振文笑說，他與谷來文從以前就是征戰國內外的合作夥伴，他主文、谷來文主武，有彼此的默契在，設計餐點過程中雖可能會有些理念不合處，但都會互相溝通、測試，這次帶學生參賽，也是希望讓學生了解，我們總有一天也會變老，進而思考老的過程中，萬一牙齒比較不好，該怎麼保持飲食健康。

    「銀髮長壽節節高」，以蒸、煮等低油少鹽的方式，減少油脂攝取，將優質根莖類澱粉與雞、魚、鮮蝦等優質肉品巧妙結合，製成色、香、味俱全的創意菜餚。（圖由國健署提供）

    「銀髮長壽節節高」，以蒸、煮等低油少鹽的方式，減少油脂攝取，將優質根莖類澱粉與雞、魚、鮮蝦等優質肉品巧妙結合，製成色、香、味俱全的創意菜餚。（圖由國健署提供）

    「錦繡彩虹山藥薯」，將優質的根莖類澱粉與雞、魚、鮮蝦等優質肉品巧妙結合，製成色香味俱全的創意菜餚。（圖由國健署提供）

    「錦繡彩虹山藥薯」，將優質的根莖類澱粉與雞、魚、鮮蝦等優質肉品巧妙結合，製成色香味俱全的創意菜餚。（圖由國健署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播