老翁腳趾傷口發黑久不癒 跨科手術+高壓氧治療避免截肢

林澤村醫師表示，病人經手術及高壓氧治療後，傷口順利恢復。（圖由大千綜合醫院提供）

2025/09/17 12:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣75歲劉姓老翁因左大腳趾側邊的傷口發黑、趾骨外露，住院治療許久沒有改善，轉至大千綜合醫院就診。經大千綜合醫院心臟血管外科打通血管與一般外科手術治療，再搭配高壓氧治療後，幫助老翁的傷口長出新肉、新皮，外露的骨頭也被覆蓋入新生組織內，避免截肢的命運。

大千綜合醫院一般外科暨高壓氧治療中心醫師林澤村指出，當肌肉、神經、血管及骨骼遭受直接的破壞，會造成組織缺氧及水腫，而且因為缺氧導致血液流量增加，會再次釀成水腫壓迫，如此惡性循環的破壞，讓組織缺氧過久而壞死、無法修復。

林澤村表示，個案老翁有長期的糖尿病病史、下肢遠端觸感冰冷等問題，因此會診心臟外科接受周邊動脈評估，確定為下肢動脈阻塞性疾病。即由心臟外科醫師安排下肢動脈氣球擴張術，以及外科醫師進行傷口擴創手術，術後安排密集的高壓氧治療。所幸，老翁只是單純的缺血性腳趾軟組織壞死，尚未合併膿瘍，還不到需要截肢的程度，傷口經跨科合作順利恢復。

林澤村表示，高壓氧治療可以提升微血管擴散的能力，包含提高擴散速率及範圍，且因為處於高壓力環境下，血液中的氧分壓提高，可以提供組織細胞足夠的氧氣，阻斷水腫及缺氧的惡性循環，恢復正常的有氧代謝及循環；同時，因為氧分壓提高，可促進纖維母細胞分化成膠原蛋白，促進血管新生，並往較嚴重的傷口區域生長，加速組織癒合。此外，高壓氧治療提供足夠的氧氣，促使白血球能夠有效的工作，能避免傷口受到細菌的感染。

由於高壓氧治療可以促進消腫、傷口癒合及降低感染的機率，林澤村建議，嚴重且範圍較大的傷口，影響層面也較廣，所以治療時效性特別重要，若能越早接受高壓氧治療，不僅成效越好，後續所造成的傷害也會越少。

林澤村醫師提醒，問題傷口若未及時處理，會導致壞死、無法修復。（圖由大千綜合醫院提供）

林澤村醫師提醒，嚴重傷口若能越早接受高壓氧治療，成效越好。（圖由大千綜合醫院提供）

