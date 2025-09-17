桃園龜山管線施工9/22停水10小時 影響約3694戶

台灣自來水公司第二區管理處辦理「龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程」，預計從9月22日上午9點起至晚間7點止共10小時，進行施工停水，受影響戶數約3694戶。（記者鄭淑婷攝）

2025/09/17 11:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣自來水公司第二區管理處辦理「龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程」，預計從9月22日上午9點起至晚間7點止共10小時，進行施工停水，受影響戶數約3694戶，桃市府經發局提醒民眾預先儲水備用，停水期間關閉抽水機電源。

停水區域包括龜山區楓福里、陸光里、精忠里、龜山里（光榮路11巷口~楓樹坑橋）、光峰路（龜山橋~忠義路一段口、龜山橋~萬壽路二段口）、長壽路（長壽路542巷10弄口~長壽路120之4號、長壽路517號~長壽路5號）、永吉街（光峰路~萬壽路二段810巷）、育英街、金山街、長峰路（樂利橋前自強北路~光峰路與龍田巷口）、金山街6巷、長壽路164、269巷、長峰路67、121巷、光峰路111、131、166、182、196、260、281巷、龍田二、三巷，以上含巷弄街。

經發局表示，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久造成損害或火災，恢復供水後如仍無水、缺水，請通知自來水公司或經發局立即處理，有任何供水問題可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊可上自來水公司網站（https://web.water.gov.tw/wateroff/）查詢。

