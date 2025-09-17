氣象署國家防災日演練 9/19發布全國地震及海嘯演練訊息

週五有國家災防日演練。（氣象署提供）

2025/09/17 11:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天（17日）宣布，配合今年度的國家防災日演練活動，9月19日週五將發布全國性地震及海嘯演練訊息，目的在協助民眾提升臨災的應變能力，並確保地震與海嘯防災機制的有效性，加強災防告警及緊急警報訊息的實際運作。

氣象署說明，今年防災日演練以「巨震求生、強韌整備」為主題，透過模擬震災情境和宣導活動，讓民眾熟悉地震發生時的正確應變步驟，強化自救與互救能力，同時也協助各級政府單位與民間團體落實防災整備。

氣象署說明，這次演練的模擬地震情境設定在9月19日9時21分在台灣東部海域琉球海溝發生芮氏規模8.5的地震，最大震度達6強，震源深度為10.0公里，此地震進而引發海嘯威脅情境。

演練時氣象署將透過災防告警細胞廣播服務（Cell Broadcast Service,CBS），將防災資訊藉由手機即時發送給民眾，以確保大家熟悉告警訊息及後續避難演練。

中央氣象署也配合教育部全國各級學校及幼兒園的地震避難演練，在9月19日上午9時21分發布模擬地震演練訊息，透過「趴下、掩護、穩住」三避難步驟，幫助學生及幼兒熟悉在地震發生時如何進行自我保護及抗震保命的能力。

氣象署表示，每年國家防災日的演練，不僅是對防災應變機制的一次全面檢驗，也是提升全民防災意識的重要契機，讓全體國民更深入了解防災準備的重要性。

週五有國家災防日演練，圖為細胞簡訊內容。（氣象署提供）

