代理師為猝死同事作證疑遭秋後算帳！教團要求懲處濫權校長

全教總與屏教產今召開記者要求被控霸凌之校長應立即停職接受調查。（記者楊綿傑攝）

2025/09/17 11:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕屏東琉球國中5年前發生莊師過勞猝死案，該校代理教師阿邦當時出庭作證，事後卻傳遭到校長蘇傳桔長期職場霸凌，多次公開場合指責「作偽證」，扣留服務證明以影響偏鄉久任獎金，也拿阿邦的考題爭議藉校事會議整肅。全教總與屏教產今出面要求校長應立即停職接受調查，並將廣泛蒐集校事會議被整肅案例，呼籲政府通盤檢討制度。

代理教師阿邦與莊師2018年同時進入琉球國中任教，2020年底莊老師每日工時逾12小時，不幸猝死。去年8月高雄高等行政法院判決莊姓教師母親獲職災給付，而阿邦的作證是勝訴關鍵，但後續卻疑似因此受到報復。

阿邦指控，校長多次在主管會報、擴大導師會報與公開信中影射其「作偽證」，他曾與學生及家長有考題上宗教觀點的爭議，雙方溝通後家長已不追究，但校長執意要召開檢討不適任教師的「校事會議」，負責辦理的教務主任不從還被威脅會影響考績。另校長也扣留他的服務證明，以影響偏鄉久任獎金，工作權益受到威脅。

全教總理事長侯俊良認為，試題事件在情節上並未達到法定的解聘、停聘、不續聘的嚴重程度，本應由考績會處理，但校長卻執意啟動校事會議，明顯挾怨報復。此外，為確保校事會議成員組成的公正客觀，承辦相關行政人員曾擬1份委員名單呈給校長，但校長完全未採用，反而找了自己友好的人選，承辦人員事後也因此遭到秋後算帳。

侯俊良指出，此事突顯不肖校長濫權整肅異己、不適任校長處理機制形同虛設，以及校事會議淪為打壓工具的系統性問題，值得各界正視。他要求應立刻將蘇傳桔停職調查，否則打壓異己行為恐會持續，另也公開徵求全國各地因校事會議被整肅的事例，將利用1週時間蒐集，後續向社會揭露並提出制度建議予政府。

屏教產理事長郭瑋真呼籲，正研議修正校事會議運作的教育部，應同步檢討校長濫權及整肅異己之缺失，並強化吹哨者保護機制。而對於蘇傳桔的不當言行，則要求屏東縣政府立即啟動「不適任校長」調查程序，依法嚴懲，以維護師生權益，重建教育公信。

