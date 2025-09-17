全台學校首座室內打擊練習場 東園國小捷運共構大樓落成

台北市長市長蔣萬安出席東園國小捷運共構大樓新建工程落成典禮，並在室內棒球練習場試打。（記者王藝菘攝）

2025/09/17 11:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市東園國小少棒隊今年勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍，東園國小學生期盼已久的捷運共構大樓也終於落成，今（17日）舉行落成典禮，全棟地上6層、地下2層，規劃綜合球場、游泳池、多功能演藝廳等，另還有紀錄東園少棒1943年以來82年輝煌少棒史的棒球典藏館；職棒味全龍隊球星朱育賢也受邀出席，見證歷史一刻。教育局也介紹，東園國小捷運共構大樓也是全台首座設立室內棒球打擊練習場的學校建築。

台北市長蔣萬安表示，共構大樓自2022年開工後幾經波折，終於挺過缺工、缺料的各項困難，順利落成；這棟大樓結合東園的特色課程，棒球以及美術，牆面上棒球隊強棒出擊和美術班揮灑彩筆的線條設計，各樓層規劃綜合球場、游泳池、多功能演藝廳、棒球練習場、棒球典藏館、藝文展覽室、體適能教室及停車場等設施。

教育局介紹，為提供東園少棒更優質練習場域，共構大樓為全台首座設置室內棒球打擊練習場的學校建築，挑高8.8公尺、寬14公尺、長20公尺，四周都掛上了防護網，地面鋪設專用人工草皮，能同時讓3組小球員進行打擊、投捕練習，同時導入運動科學的概念，設置智慧發球機、測速槍等器材。

另外，大樓1樓也設有棒球典藏館，記載東園少棒從1943年以來，82年在少棒領域的榮光，陳列校友們極具紀念價值的衣物、球具及獎盃，呈現東園少棒非凡的歷史故事與為國爭光的榮耀。

東園國小共構大樓設有棒球典藏館，紀錄82年少棒隊輝煌歷史。（記者王藝菘攝）

