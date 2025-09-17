國外無相同品項！ 國健署：海外攜入加熱菸原則上違法

國健署長沈靜芬。（記者林志怡攝）

2025/09/17 11:20

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署日前有條件通過14品項加熱菸的健康風險評估，並已有業者完成上市前的文件核定，最快10月中可販售。衛福部國健署長沈靜芬強調，加熱菸本身陳列規定與紙菸相同，但組合元件、加熱器等既不能展示，也不能貼出相關文宣，且從海外攜入加熱菸，或是從網路購買，都屬違法行為，提醒民眾切勿觸法。

國健署於7月29日宣布，美、日菸商的14個品項有條件通過健康風險評估，並於9月12日再對外說明指出，其中1家業者完成上市前文件核定，8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）自10月11日起生效，最快同日起可上市販售，另一家業者的6品項菸草柱及其2款組合元件還在法制程序中。

沈靜芬表示，經國健署詢問2間加熱菸業者，目前通過的14個品項「在國外沒有販售」，也沒有相同品項，因此原則上目前仍不能從國外攜入加熱菸品及其組合元件，至於未來若有出現與國內核准品項相同情況，攜帶量等規定都還在與財政部溝通，有結果就會對外公布。

此外，沈靜芬提到，通過健康風險評估的加熱菸品上市後，陳列規定與現行紙菸相同，但加熱菸的組合元件、加熱器等，不能展示，也不能貼出任何照片、文宣，另也提醒民眾，菸品不得在網路通路販售，國健署也持續查緝違法情況，依法開罰並要求下架，或請網路業者停止解析。

