澎湖身障趣味活動 逾130位障友舞動身心

運動i台灣2.0-身心障礙趣味活動，在澎湖縣體育館舉行。（澎湖縣政府提供）

2025/09/17 11:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復今（17）日出席由澎湖縣體育會主辦的「運動i台灣2.0-身心障礙趣味活動」開幕典禮，現場匯聚超過130位身障朋友與志工老師，在澄澄老師的熱情帶動下，一起舞動身心、盡情遊戲，笑聲與掌聲此起彼落。

陳光復表示，運動不只是強身健體方式，更是促進心理健康、增進社會參與的重要途徑。透過活動能鼓勵身障朋友走出戶外、流流汗、與同儕互動，享受彼此陪伴的悠閒時光。他也期盼大家能從活動中找到樂趣，培養持之以恆的運動習慣，提升生活品質與自信心。

澎湖縣政府特別感謝體育會的用心規劃，以及長期默默陪伴的志工與老師們，讓澎湖的身障朋友在關懷與陪伴中享有更多幸福時刻。議長陳毓仁表示，「運動i臺灣」計畫全面照顧各年齡層的運動需求，也透過趣味活動，鼓勵更多身障朋友走出戶外、參與運動、提升健康。他強調，對於身障朋友的照顧，府會持續攜手努力，未來也會積極尋找合適場館，提供安全友善的運動空間。

這次活動除了活力十足的黑輪體操，還特別設計「就是愛黏」、「槍林彈雨」、「空投炸彈」、「提梯快跑」與「最佳吸引力」等5大趣味關卡，融合體能與趣味元素，讓身障朋友在歡笑中活動筋骨、增進協調性。包含惠民啟智中心，以及馬公國小、赤崁國小與馬公國中等校師生，攜手營造一場充滿正能量的運動嘉年華。議員蘇陳綉色、副議長辦公室主任洪長青、議員胡松榮助理胡正仁也到場為天使們加油。

身障者對於澎湖縣政府社會福利相當滿意，舉起大拇指稱讚。（澎湖縣政府提供）

