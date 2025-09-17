為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖教育補助「一條龍」 研究所列入申請補助範圍

    澎科大學子申請補助，可逕向校方聯繫。（記者劉禹慶攝）

    澎科大學子申請補助，可逕向校方聯繫。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/17 11:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府教育補助，自將高中職學子列入後，現又延伸至研究所，完成「一條龍」補助最後一塊拼圖，為縮短城鄉差距，提升澎湖教育水準，特訂定「澎湖縣學生助學金交通圖書券補貼作業要點」，凡就讀澎湖大專院校、在台就讀大專院校或在台就讀高中職之在學學生，每人每學年度助學金或交通圖書券補助新台幣1萬元整。申請時間為即日起至9月30日止。

    澎科大學生期限內必須向學校提出申請，申請資格條件：申請人於申請截止日前就讀澎湖科技大學。但各類進修學分班、超過單一學年修業期限者（延畢生不符申請資格），不予獎助。

    符合申請資格者，備妥下列文件於線上申請，國立澎湖科技大學學生（包含大學、五專、研究所）逕向學校填寫google表單提出申請。逾申請期間未申請者，不得請領。助學金或交通圖書券補貼兩者僅能擇一項申請，不得重複申請。

    澎湖縣政府呼籲，凡符合申請資格之學子，請於上述申請期間檢附相關證明 文件提出申請，另領有公教人員子女教育補助費或農漁民子女就學獎助學金或二三級離島未設高級中等學校學生獎助金者，僅得請領交通圖書券補貼，以符合公平原則。

    澎湖縣政府實施高中學子補助後，將研究所列入，成為「一條龍」服務。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府實施高中學子補助後，將研究所列入，成為「一條龍」服務。（澎湖縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播