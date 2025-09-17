為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    板橋府中遊龍陸橋開拆 9/19 23:00到9/20 6:00縣民大道一段、府中路雙向封閉

    新北市板橋區捷運府中站前的「府中遊龍」陸橋景觀電梯日前發生墜落事故，導致2名民眾重傷，後續引發存廢討論，現已確定要將其拆除。（記者黃子暘攝）

    新北市板橋區捷運府中站前的「府中遊龍」陸橋景觀電梯日前發生墜落事故，導致2名民眾重傷,後續引發存廢討論,現已確定要將其拆除。（記者黃子暘攝）

    2025/09/17 11:19

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區捷運府中站前的「府中遊龍」陸橋景觀電梯日前發生墜落事故，導致2名民眾重傷，後續引發存廢討論，現已確定要將其拆除。市府養護工程處指出，市府將於9月19日夜間11點起至翌日早上6點進行大梁拆除吊離作業，屆時縣民大道一段（館前西路至民權路）及府中路（縣民大道至南門街）雙向道路封閉，提醒用路人改走文化路一段，工程預計10月中完工。

    養工處說，市府據新北市人行陸橋存廢標準作業流程，已拆除多座使用率低的人行陸橋，府中遊龍陸橋自市府推動改善當地人行環境後，使用率低落，經與民眾、商圈溝通，決定予以拆除，成為新北市升格以來第59座拆除的陸橋，全市剩95座陸橋。

    養工處指出，拆除工程分4個階段進行，其中僅第2階段大梁拆除吊離需夜間封閉縣民大道一段及府中路進行施工，提醒用路人改道館前西路、民權路、南門街或文化路一段；此外，封閉期間將影響部分公車路線，包括99、264、307經莒光路、307經西藏路、310、596、701、702、786、793、810、857、930、932、805、藍37、藍38、952等18路線公車，屆時將不停靠捷運府中站、萬坪公園、北門街（黃石市場）、館前西路口等4站牌，請民眾改至新北板橋公車站、南門街、板橋車站（文化路）等站位搭乘。

    養工處補充，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，陸橋拆除後將進行週邊環境復舊工程，預計10月中旬全部完工。

    新北市板橋區捷運府中站前的「府中遊龍」陸橋景觀電梯日前發生墜落事故，導致2名民眾重傷，後續引發存廢討論，現已確定要將其拆除。（新北市工務局提供）

    新北市板橋區捷運府中站前的「府中遊龍」陸橋景觀電梯日前發生墜落事故，導致2名民眾重傷,後續引發存廢討論,現已確定要將其拆除。（新北市工務局提供）

