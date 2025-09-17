獨家》一揹30年 柴山傳奇英雄洪木生「奉茶人生」圓滿了

「柴山志工奉茶隊」從一開始的數十人至今已經超過500名志工，默默的為這座柴山奉獻一份心力。（蔡侑霖提供）

2025/09/17 11:20

〔記者李惠洲／高雄報導〕綁著頭巾、穿著短褲，身後揹著40公升的水或是48公斤的瓦斯桶上山，柴山「揹」水傳奇人物「生哥」洪木生，在上週不幸逝世享壽70歲，這位樂於「揹」水上山為山友煮茶奉茶，熱愛幫助別人的洪木生，這一生無私奉獻、不求回報，在山友眼中就像是「山友盟主」、「活菩薩」助人為樂，聽到生哥逝世消息，在山友間大家都相當難過不捨，並紛紛悼念這位「柴山英雄」，他的一生只能用「永垂不朽」來形容。

位在高雄的柴山，每當爬山抵達休憩區時總是有奉茶站的水提供給山友們補給、解渴使用，可曾想過這重達數十公升的水，是誰這麼辛苦的每天甘願「揹」上山，而且這一揹就是33年，他就是柴山傳奇英雄人物也是柴山志工奉茶隊的創始人洪木生。

30多年前洪木生本身就喜愛爬山也喜歡與人聊天，許多山友抵達山頂後都會在休憩區泡茶聊天，但山上始終缺水，而洪木生當時就想說，我來提20公升的水上山給山友們泡茶使用。

但一開始洪木生還沒有抓到訣竅，一股腦用手去抬20公升水桶登山，沿途邊爬邊喊累時常停下來休息，但許多山友們看到洪木生一個人抬著20公升水桶爬山，紛紛誇讚他「哇！你怎麼這麼厲害」、「你這樣提水給大家喝很辛苦是在做功德」、「真的感謝你」等話語，而就因為這些山友沿途的感激、鼓勵與誇讚，讓洪木生有了繼續向上爬的動力，漸漸的這一揹就是三十年，只要一天沒爬柴山送水就渾身不對勁。

洪木生的徒弟蔡侑霖表示，生哥一開始是用手提，後來為了節省力氣，改用藤蔓製成揹架，至今已改用更堅固的鋁合金來做揹，除了更穩固，揹起來也更省力輕鬆。

蔡侑霖表示，柴山冬天用水量少比較不缺水，但到了夏天山上民眾解渴、泡茶用水量大，比較容易缺水，生哥曾經最多一天送8趟水到山上，體力宛如超人，漸漸的也越來越多人響應洪木生的理念與精神，創立了柴山志工奉茶隊，從一開始幾十人到現在已經超過500人，其中包含美國、法國、日本、瑞典、韓國等不同國籍的人都來加入志工團隊，除了颱風天休息以外，幾乎全年無休天天「揹」水上山。

目前柴山奉茶站位置分成雅座站、盤榕站與七蔓站，是柴山志工奉茶隊口中的「大三元」，而這三座休憩區所提供的水也有些許不同，像是雅座站提供RO水與麥茶，盤榕站提供RO水、麥茶、青草茶（夏天）、洛神花茶（夏天）以及薑茶（冬天），七蔓站提供RO水與麥茶，盤榕站是目前用水量最多的一站。

山友口中的洪木生是個喜愛與人聊天、分享總是笑臉迎人，無論是認識或不認識都會跟你打招呼，山上遇到心情不好民眾，也會去傾聽並開導教化人心，一生不強求任何東西與利益，在山友口中是個無私奉獻熱於助人的好長輩。

洪木生的太太小玉姐形容自己老公，在大家的眼中他就是一位「英雄中的英雄」，不喜歡麻煩別人，樂於分享，喜歡在山上泡茶聊天、傾聽山友們的內心聲音，並開導勸化、啟發、指點迷津，讓山友可以忘記憂愁、煩惱並開闊心胸，也讓許多山友們尊稱他為「洪醫師」，對她來說丈夫的所作所為就像是「活菩薩」無私奉獻非常有魅力。

洪木生揹水上山30年來如一日，從未喊過累過，為了就是給山上的民眾休息止渴、泡茶聊天。（蔡侑霖提供）

洪木生不只是揹水，就連4桶小瓦斯加起來重達48公斤，走在柴山上一樣健步如飛、穩如泰山。（蔡侑霖提供）

洪木生將揹山上的水倒入大水塔中儲存。（蔡侑霖提供）

洪木生喜歡在山上與朋友泡茶聊天，也就是因為這樣才開啟了他的「揹」水人生。（蔡侑霖提供）

洪木生揹水上山以茶會友，於是越來越多志同道合的朋友們隨他揹水上山，漸漸的成立了「柴山志工奉茶隊」。（蔡侑霖提供）

洪木生會在奉茶隊總部前教導志工們揹水的訣竅與省力的方式。（蔡侑霖提供）

洪木生帶領著「柴山志工奉茶隊」們一同揹水上山。（蔡侑霖提供）

洪木生的徒弟蔡侑霖（右），加入志工隊13多年，一路跟隨洪木生學習，也將繼續將這份愛心永垂不朽傳遞下去。（蔡侑霖提供）

記者實際爬上柴山雅座站，剛好遇到柴山志工奉茶隊員揹水上山。（記者李惠洲攝）

雅座站提供RO水與麥茶，提供山友們解渴。（記者李惠洲攝）

山友們會在雅座站泡茶聊天。（記者李惠洲攝）

柴山盤榕站提供RO水、麥茶、青草茶（夏天）、洛神花茶（夏天）以及薑茶（冬天）。（記者李惠洲攝）

山友們能在山上喝一杯洛神花茶，是相當幸福的一件事。（記者李惠洲攝）

柴山志工奉茶隊員在盤榕站煮熱水、泡茶提供給山友們使用。（記者李惠洲攝）

柴山志工奉茶隊員隨時都會補充桶子內茶飲。（記者李惠洲攝）

山友在盤榕站取RO水解渴。（記者李惠洲攝）

