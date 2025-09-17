「我欲讀台語學校！」台語路協會偕北北桃議員籲各縣市興辦台語學校

台灣台語路協會代表18個台語親子共學團體於今（17日），聯合台北市議員何孟樺（左二）、新北市議員黃淑君（左一）以及桃園市議員黃瓊慧（右一）及彭俊豪，召開記者會，呼籲各縣市政府在財劃法通過之後，興建台語學校，彌平台語語言斷層。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/17 11:33

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台灣第一間台語學校「北嶺國小」於月初開學，為台灣本土語言教育揭開新的一頁。然，台語為台灣社會最多人使用的語言，至今僅出現一間台語學校。台灣台語路協會代表18個台語親子共學團體於今（17日），聯合台北市議員何孟樺、新北市議員黃淑君以及桃園市議員黃瓊慧及彭俊豪召開記者會，呼籲各縣市政府在財劃法通過之後，興建台語學校，彌平台語語言斷層。

台灣台語路協會理事長董力玄表示，台語共學團體的孩子在進入學校之後，姑不而將（koo-put-lî-tsiong，不得已）放棄自己的母語。她強調，以台語為教育語言的學校，不應該是少數孩子的特權，她也指出，愛爾蘭、威爾斯、紐西蘭都有成立本土語言學校，毛利語沉浸式幼兒園更被視為語言復振的成功典範。

請繼續往下閱讀...

在法條依據上，台灣台語路協會公關部部長薛翰駿解釋，《國家語言發展法》寫道：「學校教育得使用各國家語言為之」，代表各縣市若要成立本土語言學校，已經有法律依據，都可以直接開始執行。他更說，客語、原住民語等語言，除了規定的課程時數外，也有其他縣市在其餘時間推行相關課程。且在財劃法修法後，台北獲得資源總額增加64%，相當於452億，坐擁最多資源更應落實《國家語言發展法》。

台北市議員何孟樺說，語言不只是語言，是一種文化、生活的方式，環境對學習語言來說十分重要，建立台語友善環境，是復振台語極重要的工作，而台語實驗學校就是建立友善語言環境的重要手段。

她說明，台北市議會上個會期推動「台北市台語府級推動小組」，這個會期也會與同仁一起推出台語實驗學校提案。她補充，在都會區的孩子可以講台語的環境是越來越少，對台北市來說十分重要，也會努力建立復興台語文化的基石。

台灣台語路協會代表18個台語親子共學團體於今（17日），聯合台北、新北市以及桃園市議員，召開記者會，呼籲各縣市政府在財劃法通過之後，興建台語學校，彌平台語語言斷層。（記者蔡愷恆攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法