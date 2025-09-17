華光芥子青年用筆畫下竹北路跑的感動 獲選月餅公益禮盒封面

華光芥子青年用筆畫下去年參加竹北半城路跑的感動，獲選為今年月餅公益禮盒封面。（竹北市公所提供）

2025/09/17 10:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕華光社會福利基金會一名芥子社區生活支持服務中心青年建誠，去年受邀參加竹北市首屆半城路跑時，市長鄭朝方在人群中呼喊他名字，為他加油打氣，讓他十分開心，結束後他用畫筆紀錄這份感動，並命名為「奔向曙光」；這幅作品獲選為今年度公益禮盒封面，也作為籌募中心改建的第一波募資起點。

中秋節將至，月餅紛紛出籠爭相搶市，華光基金會也推出公益禮盒，盼藉由佳節送禮的傳統，為中心改建籌募經費。竹北市公所收到這份來自基金會的好禮，令人驚喜的是，禮盒封面「奔向曙光」竟出自芥子青年之手，取材自第一屆竹北半城路跑，帶來溫暖與希望。

鄭朝方表示，他一向重視特殊孩子的發展，上任後便推動「早療先行 VIP 通道」，希望能鼓勵他們融入社會、積極參與各式活動。去年12月市公所首度舉辦半城路跑，他特別邀請社福機構團體，包含芥子青年們一同參加，讓他們成為城市盛事的一部分。

位於關西鎮的華光智能發展中心，是許多特殊孩子與青年的家，但中心建物面臨空間狹小、設施老舊與無障礙不足等問題。基金會期盼資金到位，打造安全、明亮的生活與學習空間。 目前公益月餅已售罄，將研議以這幅畫作延伸推出第二波精緻好物，持續籌募800萬元翻修經費。

鄭朝方表示，這群努力生活的青年與孩子，值得被看見、被支持。每一次購買公益產品、每一份捐助，都是幫助他們奔向更光亮未來的力量。相關詳情網搜：財團法人天主教華光社會福利基金會官網。此外，第二屆竹北半城路跑報名期限延長至10月7日，邀請大家用腳步來探索竹北。

