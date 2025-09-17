為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    一連兩個熱低壓TD20、TD21出現！最快明天成颱「路徑曝光」

    位在關島附近的熱帶擾動在今天上午增強為熱帶性低氣壓TD21（右）。（取自氣象署官網）

    位在關島附近的熱帶擾動在今天上午增強為熱帶性低氣壓TD21（右）。（取自氣象署官網）

    2025/09/17 10:40

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天（17日）上午確認，新的熱帶性低氣壓TD21成形，加上昨天形成的熱帶性低氣壓TD20，兩個熱帶系統最快在明天增強為輕度颱風，哪一個先增強為颱風，就是第17號颱風「米塔」、第二個成形的就是第18號颱風「樺加沙」。

    氣象署預報員張承傳表示，今天上午8時，原來在關島附近的熱帶擾動90W，已經增強為熱帶性低氣壓TD21。他指出，TD21路徑可能威脅台灣，在下週二到下週三（23日、24日）最接近台灣，從巴士海峽通過，應該會對台灣造成影響，但未確定是否會登陸。

    張承傳表示，至於TD20現在在菲律賓呂宋島上空，今天增強空間有限，明天（18日）才有機會增強為颱風，並往中國廣東方向移動，研判對台灣無影響。

    另外，今天開始水氣增多，東半部地區及屏東地區有局部短暫陣雨，東南部地區及屏東地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

    目前有兩個熱帶性低氣壓形成，最快都要明天才有機會增強為輕度颱風。（取自氣象署官網）

    目前有兩個熱帶性低氣壓形成，最快都要明天才有機會增強為輕度颱風。（取自氣象署官網）

    今、明兩天降雨趨勢。（氣象署提供）

    今、明兩天降雨趨勢。（氣象署提供）

    今天各地注意高溫炎熱。（氣象署提供）

    今天各地注意高溫炎熱。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播