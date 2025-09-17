一連兩個熱低壓TD20、TD21出現！最快明天成颱「路徑曝光」

位在關島附近的熱帶擾動在今天上午增強為熱帶性低氣壓TD21（右）。（取自氣象署官網）

2025/09/17 10:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天（17日）上午確認，新的熱帶性低氣壓TD21成形，加上昨天形成的熱帶性低氣壓TD20，兩個熱帶系統最快在明天增強為輕度颱風，哪一個先增強為颱風，就是第17號颱風「米塔」、第二個成形的就是第18號颱風「樺加沙」。

氣象署預報員張承傳表示，今天上午8時，原來在關島附近的熱帶擾動90W，已經增強為熱帶性低氣壓TD21。他指出，TD21路徑可能威脅台灣，在下週二到下週三（23日、24日）最接近台灣，從巴士海峽通過，應該會對台灣造成影響，但未確定是否會登陸。

張承傳表示，至於TD20現在在菲律賓呂宋島上空，今天增強空間有限，明天（18日）才有機會增強為颱風，並往中國廣東方向移動，研判對台灣無影響。

另外，今天開始水氣增多，東半部地區及屏東地區有局部短暫陣雨，東南部地區及屏東地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

目前有兩個熱帶性低氣壓形成，最快都要明天才有機會增強為輕度颱風。（取自氣象署官網）

今、明兩天降雨趨勢。（氣象署提供）

今天各地注意高溫炎熱。（氣象署提供）

