    首頁　>　生活

    防打翻水杯作業全濕 宜蘭國小3生國際發明展奪金

    宜蘭國小潘昊青（右起）、陳言馨、林芷涵發明「多功能創意水杯」，赴日參加「2025世界青少年發明展國際賽」，奪下競爭最激烈的「便利生活類 U14 組」金牌殊榮。（讀者提供）

    宜蘭國小潘昊青（右起）、陳言馨、林芷涵發明「多功能創意水杯」，赴日參加「2025世界青少年發明展國際賽」，奪下競爭最激烈的「便利生活類 U14 組」金牌殊榮。（讀者提供）

    2025/09/17 10:33

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭國小潘昊青、陳言馨、林芷涵發明「多功能創意水杯」，除能防止水杯打翻弄濕作業，還兼具紀錄喝水量及溫控等多達8項功能，赴日參加「2025世界青少年發明展國際賽」，奪下競爭最激烈的「便利生活類 U14 組」金牌殊榮。

    全球青少年發明界年度盛事，今年在日本大阪舉行，台灣代表隊表現亮眼，共抱回8面金牌，其中1面由宜蘭國小師生奪得，潘昊青、陳言馨與林芷涵等3人，在老師陳榮政指導、校長楊顯欽支持下，投入研發創意水杯，讓喝水變得安全又便利。

    潘昊青說，創意水杯其中一項是防傾倒功能，避免寫功課碰撞打翻導致作業泡湯，若是熱水就會更加危險，透過底部額外裝置穩固水杯，另外也增加保溫保冰的旋轉式杯套、具控溫功能電源設計，以及可儲物和紀錄喝水量的杯蓋。

    陳言馨、林芷涵也分享，水杯歷經多次包括材質、樣式的改良，最後透過24小時不間斷3D列印，才發明出這款兼具防傾倒和溫控的多功能杯，希望讓喝水這件事能夠更加安全、便利。

    校長楊顯欽說，競賽過程除有一般評審，也有如同「米其林秘密客」的隱藏評審從旁評分、聽取解說，學生除要發揮創意，還須兼具雙語能力，全英語2分鐘簡報外，更要從容應對5分鐘的評審提問，穩健台風也是奪金關鍵之一。

    宜蘭國小3名學生發明「多功能創意水杯」奪下發明展金牌，校方舉辦分享會。（讀者提供）

    宜蘭國小3名學生發明「多功能創意水杯」奪下發明展金牌，校方舉辦分享會。（讀者提供）

    宜蘭國小3名學生發明「多功能創意水杯」，除能防止水杯打翻弄濕作業，還兼具紀錄喝水量及溫控等多達8項功能。（讀者提供）

    宜蘭國小3名學生發明「多功能創意水杯」，除能防止水杯打翻弄濕作業，還兼具紀錄喝水量及溫控等多達8項功能。（讀者提供）

