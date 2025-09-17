為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆國安路人行陸橋使用率低 最快年底拆除

    基隆國安人行陸橋使用率低，橋墩佔用行人空間，市府將拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆國安人行陸橋使用率低，橋墩佔用行人空間，市府將拆除。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/17 10:43

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府工務處評估現有人行陸橋存廢，位於暖暖區八堵路與國安路口的國安路人行陸橋，使用率不高，且橋墩佔用人行道空間，增加行人的風險，經地方反映後，市府決定拆除，最快今年底拆除。

    據工務處指出，國光路與八堵路口的國安陸橋，位在舊台五線上，安樂區往暖暖區或仁愛區的三叉路口，但人行陸橋使用率不高，高齡長者、身障人士、推嬰兒車的民眾不方便，而且橋墩與梯間佔用人行道空間，造成淨空不足，增加行人通行風險，地方建議拆除。

    工務處指出，目前正在執行光明路至八堵路的道路提升品質計畫，改善明德二路口至八堵隧道間的道路品質，推動人本環境改善政策，可以一直銜接到仁愛區南榮路，並依地方意見，決定拆除國安路的人行陸橋。

    工務處指出，在拆除陸橋前會先改善周邊道路動線與安全配套措施，包括在國光路和八堵路畫設行人穿越道，增加人行道寬度及無障礙坡道等。預估在今年底或明年初拆除國光陸橋。

    據工務處指出，國光陸橋是工務處近2年來拆除的第4座陸橋，先前已拆除南榮國小、碇內國小及東信國小前陸橋，都是老舊使用率低的人行陸橋。據指出，目前基隆市還有9座人行陸橋，國光陸橋拆除後就剩下8座，工務處將會持續檢討，營造更安全、友善的人行環境。

    基隆國安人行陸橋使用率低，市府將拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆國安人行陸橋使用率低，市府將拆除。（記者盧賢秀攝）

