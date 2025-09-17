雙颱即將形成！ 氣象粉專曝對台影響：週四、五最近台灣

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，TD20將逐漸增強成為今年第17號颱風米塔，預計週四、五最接近台灣，花東及南部可能會出現降雨、北部及恆春半島可能出現7級強陣風，且西南海域風浪也會增大，要稍微留意。（圖擷取自 臉書）

2025/09/17 11:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署在今天（17日）上午確認，新的熱帶性低氣壓TD21成形，加上昨天形成的熱帶性低氣壓TD20，兩個熱帶系統最快在明天增強為輕度颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，TD20將逐漸增強成為今年第17號颱風米塔，預計週四、五最接近台灣，花東及南部可能會出現降雨、北部及恆春半島可能出現7級強陣風，且西南海域風浪也會增大，要稍微留意。

氣象粉專「觀氣象看天氣」在臉書PO文表示，關島附近的熱帶擾動（90W），已於今天早上增強為熱帶低壓（TD21），預計24小時內有機會成為颱風，可能會是第18號颱風樺加沙！目前已知23-24號會逐漸接近台灣東南海域，預計它將會是一個環流、風場較為寬大且強度較強的颱風，那幾天有安排活動須特別留意天氣狀況!

請繼續往下閱讀...

粉專指出，另外，昨天在菲律賓東方近海形成的熱帶低壓（TD20），已於今天（17）日清晨登陸菲律賓，預計出海後，將逐漸增強成為今年第17號颱風米塔，預計週四、五最接近台灣，花東及南部可能會出現降雨、北部及恆春半島可能出現7級強陣風，且西南海域風浪也會增大，要稍微留意。

粉專提醒，準米塔及準樺加沙到底誰是誰還不一定，就看誰發展較好，若同時命名，TD20就是第17號颱風-米塔、TD21為第18號颱風-樺加沙。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法