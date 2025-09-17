高鐵中秋、國慶疏運再加開8班次列車 9/19凌晨0時開放購票

台灣高鐵於中秋節及國慶日之旅運尖峰時段，再加開8班次列車包括南下5班、北上3班，加強服務旅客。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（17日）宣布，台灣高鐵教師節、中秋節及國慶日三項連續疏運（9月26日至10月13日），經持續檢視18天訂位及運能調度情形後，決定於中秋節及國慶日之旅運尖峰時段，再加開8班次列車包括南下5班、北上3班，加強服務旅客。

高鐵公司說明，再加開的各車次將自9月19日（週五）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，預購疏運期間所需車票。

台灣高鐵公司將在9月26日（週五）到10月13日（週一）共18天期間，總計加開244班次列車，包括南下120班、北上124班，提供3117班次的旅運服務。

台灣高鐵公司說明，這次也將首度在超尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站的區間車擴大自由座車廂至9節（1至4車及8至12車），總計18天提供多達54班次（南下24班、北上30班）的9節自由座區間列車，敬請往返台中以北各站旅客多加利用。

此外，台灣高鐵公司提醒旅客留意行動電源使用狀況，若行動電源有變形或異常發熱，請勿使用或攜帶搭車；乘車時應將行動電源放在視線範圍處，以便一旦發生異常狀況，及時處理。如旅客使用或保管行動電源不慎造成火警，須負相關法律與賠償責任。

台灣高鐵公司預估，疏運期間的超尖峰時段包括連假開始前一天（9/26、10/3、10/9）下午至晚間；收假日（9/29、10/6、10/12），及中秋、雙十連假開始首日（10/4、10/10）上午時段。

