網美必拍！「白色海豚屋」對手來了 彰化「白色恐龍屋」年底亮相

彰化和美水資中心進入收尾階段，連續圓弧設計，遠觀就像是「白色恐龍屋」。（記者劉曉欣攝）

2025/09/17 10:26

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣不只有絕美「白色海豚屋」，和美鎮鹿和路上出現了「白色恐龍屋」，遠遠就可以看到斜曲的白色建物造型，搭配連續圓弧波浪，就像是小朋友最愛的Ｑ版劍龍，原來這是和美鎮水資源中心，目前正在趕工中，預計今年底完工。

隨著和美水資中心工程進入收尾，路過人車都可以看到全新建物，尤其是建物有著連續白色弧形曲線，可愛的外觀超級吸睛，還沒完工就成為鹿和路最美的建物，被視為和美未來的地標。尤其有許多小朋友路過，都直呼「這是恐龍」，超像人見人愛的劍龍。

水資處指出，和美是彰化縣繼二林鎮、彰化市及鹿港福興系統之後，打造的第4個污水下水道系統，和美水資中心占地3公頃，除了基本的污水處理設施外，還設置兼具實用與美觀的管理中心。管理中心外觀融入和美傳統製傘的語彙，屋頂象徵水與雲朵，未來可開放屋頂空間讓參訪民眾休閒散步，入口將以傳統紡織用木梭為招牌，希望打造為和美的特色地標。

彰化縣在西北角打造「白色海豚屋」成為知名打卡熱點，如今和美也有「白色恐龍屋」，而彰化市水資中心也以山櫻花為語彙，打造「白色花瓣屋」，都成為吸睛的地標。

超級可愛！彰化和美水資中心進入收尾階段，遠觀好像「恐龍」。（記者劉曉欣攝）

白色海豚屋已成為彰化縣打卡熱點。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化市水資中心鏤空的山櫻花，以白色花瓣屋成為地標。（彰化縣政府提供）

