為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網美必拍！「白色海豚屋」對手來了 彰化「白色恐龍屋」年底亮相

    彰化和美水資中心進入收尾階段，連續圓弧設計，遠觀就像是「白色恐龍屋」。（記者劉曉欣攝）

    彰化和美水資中心進入收尾階段，連續圓弧設計，遠觀就像是「白色恐龍屋」。（記者劉曉欣攝）

    2025/09/17 10:26

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣不只有絕美「白色海豚屋」，和美鎮鹿和路上出現了「白色恐龍屋」，遠遠就可以看到斜曲的白色建物造型，搭配連續圓弧波浪，就像是小朋友最愛的Ｑ版劍龍，原來這是和美鎮水資源中心，目前正在趕工中，預計今年底完工。

    隨著和美水資中心工程進入收尾，路過人車都可以看到全新建物，尤其是建物有著連續白色弧形曲線，可愛的外觀超級吸睛，還沒完工就成為鹿和路最美的建物，被視為和美未來的地標。尤其有許多小朋友路過，都直呼「這是恐龍」，超像人見人愛的劍龍。

    水資處指出，和美是彰化縣繼二林鎮、彰化市及鹿港福興系統之後，打造的第4個污水下水道系統，和美水資中心占地3公頃，除了基本的污水處理設施外，還設置兼具實用與美觀的管理中心。管理中心外觀融入和美傳統製傘的語彙，屋頂象徵水與雲朵，未來可開放屋頂空間讓參訪民眾休閒散步，入口將以傳統紡織用木梭為招牌，希望打造為和美的特色地標。

    彰化縣在西北角打造「白色海豚屋」成為知名打卡熱點，如今和美也有「白色恐龍屋」，而彰化市水資中心也以山櫻花為語彙，打造「白色花瓣屋」，都成為吸睛的地標。

    超級可愛！彰化和美水資中心進入收尾階段，遠觀好像「恐龍」。（記者劉曉欣攝）

    超級可愛！彰化和美水資中心進入收尾階段，遠觀好像「恐龍」。（記者劉曉欣攝）

    彰化和美水資中心進入收尾階段，連續圓弧設計，遠觀就像是「白色恐龍屋」。（記者劉曉欣攝）

    彰化和美水資中心進入收尾階段，連續圓弧設計，遠觀就像是「白色恐龍屋」。（記者劉曉欣攝）

    白色海豚屋已成為彰化縣打卡熱點。（資料照，記者劉曉欣攝）

    白色海豚屋已成為彰化縣打卡熱點。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市水資中心鏤空的山櫻花，以白色花瓣屋成為地標。（彰化縣政府提供）

    彰化市水資中心鏤空的山櫻花，以白色花瓣屋成為地標。（彰化縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播