桃園「生生喝鮮乳」明年2月上路 國小以下學童每週超商兌換

中央「班班喝鮮奶」政策僅上路3個月就喊卡，桃市府決議自明年2月起續推「生生喝鮮乳」。（資料照，桃市府教育局提供）

2025/09/17 10:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年中央推動的「班班喝鮮奶」政策，因配套不足等問題，上路僅3個月就喊卡，目前台北市已開始續辦，桃園市長張善政今（17）日主持市政會議宣布，桃園市將於明年2月起，推動「生生喝鮮乳」政策，並採數位刷卡方式直接至合作的超商通路兌換，克服原有的冷鏈配送、增加第1線老師負擔等問題，每生每週1瓶、每年預算2.8億元，估計可嘉惠2歲到12歲約21萬名學童。

張善政表示，去年農業部推動「班班喝鮮乳」政策，但因配套不足，包括冷鏈運送、對學校老師造成行政負擔等，政策雖然是好意但最後仍停辦，停辦後部分地方政府認為是好事，不該因配套不足問題而停辦，因此許多地方政府考慮自行續辦，桃市府跨局處經過多月的討論，規劃能夠克服冷鏈、減少老師負擔的政策推動方式，並決議從下學期開始上路。

張善政說明，桃園市「生生喝鮮乳」政策，不將鮮乳直接送到學校，而是建置桃園專屬的「數位兌換平台」，只要是設籍桃園市的學童，不論就讀公立或私立的國小、幼兒園，只要持數位學生證、幼兒卡，即可在全桃園合作的超商通路刷卡領取鮮乳，像是統一、全家、OK、萊爾富等，全年52週、每週1瓶，寒暑假也不中斷，另考量許多孩子有乳糖不耐症，可改領豆漿作為替代。

張善政表示，為了此項政策，市府明年起將每年編列2.8億元預算、全額自籌，讓全桃園21萬名2歲到12歲的學童都能受惠，確保每個孩子都能補充到更充足的營養，陪伴他們健康成長。

教育局長劉仲成表示，學童屆時可持數位學生證及幼兒數位卡證，到有合作的超商門市兌換乳品或豆漿，每瓶約300毫升，而未來合作門市如統一、全家、OK、萊爾富等，可領取的鮮乳或豆漿種類，依各門市提供為準，約可達10種以上品項，提供品項皆為國產具標章的鮮乳或豆漿。

桃園市長張善政17日主持市政會議宣布，桃園市將於明年2月起，推動「生生喝鮮乳」政策，並採數位刷卡方式直接至合作的超商通路兌換。（記者鄭淑婷攝）

桃市府將於明年2月起續推「生生喝鮮乳」，只要設籍桃園市，不論就讀公私立國小、及幼兒園學童，每週可以兌換1瓶鮮乳或豆漿。（桃市府提供）

