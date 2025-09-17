為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南鯤鯓王平安鹽祭11/15登場 護鹽騎士招募220人開始報名

    2025鯤鯓王平安鹽祭的「護鹽騎士」招募220人，開始報名。（圖由雲嘉南管理處提供）

    2025鯤鯓王平安鹽祭的「護鹽騎士」招募220人，開始報名。（圖由雲嘉南管理處提供）

    2025/09/17 10:35

    〔記者楊金城／台南報導〕2025鯤鯓王平安鹽祭11月15、16日將在台南北門南鯤鯓代天府登場，「護鹽騎士」招募220人，將在11月15日清晨從北門井仔腳鹽田護鹽至南鯤鯓廟，今天（17日）起受理民眾報名。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能說，護鹽活動今年以「祈福同心、把幸福曬回來」為核心，結合宗教信仰、鹽業歷史與地方文化。每位參與者都將化身為鹽鄉的守護勇士，凡成功報名者，將獲得限量「護鹽任務獎勵」，有平安鹽袋1個、祈福旗1支、請鹽能量球與背帶，寓意庇佑平安、活力滿滿。另在11月14日加碼推出護鹽騎士加購行程，參加者可提前暖身，走進北門在地文化，親身感受鹽業風華，並深入認識王爺信仰。

    「護鹽騎士」將在11月15日上午6點30分從井仔腳瓦盤鹽田出發，前往南鯤鯓廟，今天起至10月1日受理報名，可上雲嘉南官網、臉書粉絲專頁查詢。活動由專業領騎團隊帶領，並解說沿途的文化與鹽鄉故事，讓參與者在挑戰體驗的同時，也能深入了解北門在地歷史脈絡，提升活動的深度與專業感。

    雲嘉南管理處指出，2025平安鹽祭將在11月15、16日舉辦，以「祈福感恩、振興經濟」為主題，除了宗教科儀與祈安祝禱，更強調文化傳承與地方觀光的結合，希望透過創意活動設計讓更多遊客深入了解鹽業歷史與鹽鄉精神。

    2025鯤鯓王平安鹽祭的「護鹽騎士」招募220人，開始報名。（圖由雲嘉南管理處提供）

    2025鯤鯓王平安鹽祭的「護鹽騎士」招募220人，開始報名。（圖由雲嘉南管理處提供）

    護鹽任務獎勵。（圖由雲嘉南管理處提供）

    護鹽任務獎勵。（圖由雲嘉南管理處提供）

