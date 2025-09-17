為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「失足」再起！厄瓜多義肢登山勇士 攜手女傑江秀真挑戰玉山主峰

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（左），與台灣登山女傑江秀真（右）一起攀登玉山，此行不僅展現「失足」再起的勇氣，也促進台灣登山國際交流。（玉管處提供）

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（左），與台灣登山女傑江秀真（右）一起攀登玉山，此行不僅展現「失足」再起的勇氣，也促進台灣登山國際交流。（玉管處提供）

    2025/09/17 10:21

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南美洲厄瓜多義肢登山勇士聖地牙哥．金特羅（Santiago Quintero），今在台灣登山女傑江秀真陪同下，一起挑戰爬玉山主峰，玉山國家公園管理處表示，這趟跨國登山生命旅程，不僅代表金特羅截肢「失足」再起的勇氣與突破，更將壯麗玉山與台灣登山教育推向國際舞台。

    玉管處指出，曾經完成「七大洲七頂峰」的女登山家江秀真，2024年榮獲周大觀文教基金會的「全球熱愛生命獎章」，今年則由義肢登山勇士金特羅獲得這份殊榮，此次在與周大觀文教基金會的合作下，跨國促成2位登山家合攀台灣第一高峰，讓玉山成為生命教育與國際交流的象徵。

    玉管處說，金特羅曾因登山遭受凍傷而截去雙腳，此行挑戰玉山傳達「失足再起」的生命啟發，江秀真的陪同則展現台灣登山教育文化，促進國際交流，並進一步落實面山教育，提升登山安全。

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（中），與台灣登山女傑江秀真（左）一起攀登玉山，玉管處也派出排雲管理站主任吳萬昌（右）隨行。（玉管處提供）

    厄瓜多義肢登山勇士金特羅（中），與台灣登山女傑江秀真（左）一起攀登玉山，玉管處也派出排雲管理站主任吳萬昌（右）隨行。（玉管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播