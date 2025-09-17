「失足」再起！厄瓜多義肢登山勇士 攜手女傑江秀真挑戰玉山主峰

厄瓜多義肢登山勇士金特羅（左），與台灣登山女傑江秀真（右）一起攀登玉山，此行不僅展現「失足」再起的勇氣，也促進台灣登山國際交流。（玉管處提供）

2025/09/17 10:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕南美洲厄瓜多義肢登山勇士聖地牙哥．金特羅（Santiago Quintero），今在台灣登山女傑江秀真陪同下，一起挑戰爬玉山主峰，玉山國家公園管理處表示，這趟跨國登山生命旅程，不僅代表金特羅截肢「失足」再起的勇氣與突破，更將壯麗玉山與台灣登山教育推向國際舞台。

玉管處指出，曾經完成「七大洲七頂峰」的女登山家江秀真，2024年榮獲周大觀文教基金會的「全球熱愛生命獎章」，今年則由義肢登山勇士金特羅獲得這份殊榮，此次在與周大觀文教基金會的合作下，跨國促成2位登山家合攀台灣第一高峰，讓玉山成為生命教育與國際交流的象徵。

請繼續往下閱讀...

玉管處說，金特羅曾因登山遭受凍傷而截去雙腳，此行挑戰玉山傳達「失足再起」的生命啟發，江秀真的陪同則展現台灣登山教育文化，促進國際交流，並進一步落實面山教育，提升登山安全。

厄瓜多義肢登山勇士金特羅（中），與台灣登山女傑江秀真（左）一起攀登玉山，玉管處也派出排雲管理站主任吳萬昌（右）隨行。（玉管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法