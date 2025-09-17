為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「TD21」將成又大又強颱風下週二最接近 專家揭似2013年強颱「天兔」

    關島熱帶低壓「TD21」對台威脅較大，未來將成又大又強系統，預估下週二最接近。（圖擷自中央氣象署）

    關島熱帶低壓「TD21」對台威脅較大，未來將成又大又強系統，預估下週二最接近。（圖擷自中央氣象署）

    2025/09/17 11:08

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕目前呂宋島及關島西方海面各有一個熱帶低壓在發展，有機會在明（18日）雙雙成颱，其中關島熱帶低壓「TD21」對台威脅較大，未來將成又大又強系統，預估下週二（23日）最接近。

    天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，登陸呂宋島的熱帶低壓「TD20」預估通過呂宋島後就會發展為颱風，將在台灣家門口外掠過，朝中國廣東過去，對台灣仍是外圍環流水氣增多的影響。

    而東邊的熱帶低壓「TD21」發展急起直追，前預報仍是通過巴士海峽西進的機會大，靠近台灣的時間有往前提早半天左右，可能下週二（23日）白天就最近接台灣，路線上有點類似2013年的天兔颱風，預報資料仍顯示靠近台灣時會是一個又大又強的系統，因此颱風中心會不會更接近陸地就很值得觀察。

    2013年9月強颱天兔襲台，當時中心從巴士海峽通過，暴風圈壟罩半個台灣，台中以南10縣市停班停課。受颱風影響東南部降下豪雨，造成部分地區淹水、道路坍方交通中斷。農損約新臺幣1.9億元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播