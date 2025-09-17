「TD21」將成又大又強颱風下週二最接近 專家揭似2013年強颱「天兔」

關島熱帶低壓「TD21」對台威脅較大，未來將成又大又強系統，預估下週二最接近。（圖擷自中央氣象署）

2025/09/17 11:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前呂宋島及關島西方海面各有一個熱帶低壓在發展，有機會在明（18日）雙雙成颱，其中關島熱帶低壓「TD21」對台威脅較大，未來將成又大又強系統，預估下週二（23日）最接近。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，登陸呂宋島的熱帶低壓「TD20」預估通過呂宋島後就會發展為颱風，將在台灣家門口外掠過，朝中國廣東過去，對台灣仍是外圍環流水氣增多的影響。

而東邊的熱帶低壓「TD21」發展急起直追，前預報仍是通過巴士海峽西進的機會大，靠近台灣的時間有往前提早半天左右，可能下週二（23日）白天就最近接台灣，路線上有點類似2013年的天兔颱風，預報資料仍顯示靠近台灣時會是一個又大又強的系統，因此颱風中心會不會更接近陸地就很值得觀察。

2013年9月強颱天兔襲台，當時中心從巴士海峽通過，暴風圈壟罩半個台灣，台中以南10縣市停班停課。受颱風影響東南部降下豪雨，造成部分地區淹水、道路坍方交通中斷。農損約新臺幣1.9億元。

