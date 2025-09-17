「出租孟孟」重出江湖開價曝光 網友亂入徵求代考學測、跑全馬

2021年時曾有女研究生「孟孟」在網路發文表示要出租自己，不管是陪聊天或是約會互動都可以，一度引發外界熱議。在時隔數年後，近日「出租孟孟」重出江湖，並再度開放預約，於網路又掀起討論。（圖擷自threads）

2025/09/17 13:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2021年時曾有女研究生「孟孟」在網路發文表示要出租自己，不管是陪聊天或是約會互動都可以，一度引發外界熱議。在時隔數年後，近日「出租孟孟」重出江湖，並再度開放預約，於網路又掀起討論，不少網友還亂入笑稱「搶銀行四缺一，需要一個負責開車載我們逃跑的」、「可以租下來幫忙代考學測嗎」、「可以問你為什麼，孟孟1200，但是孟母3000嗎」。

2021年1月間就讀台大社工所的孟孟在網路發文，將自己設計成商品「出租孟孟」，提供社工助人諮詢、伴侶養成與陪伴聊天等收費服務。在她設計的表單上，詳細列出自我介紹、服務項目以及收費標準、匯款帳號，且不是每個人都能租用，她也表示會訂出希望待遇，是想倡議情緒勞動的商業價值。

在2022年時於Dcard上則可看到，有網友詢問，不知道「出租孟孟」跑去哪了，在臉書社團上也找不到，當時還引發網友猜測，是否有接到長期租約。不過近日在threads上「出租孟孟」再度現身發文，表示「歡迎找我一起完成那些你想做、卻總找不到適合的人同行的那些事情」、「只要孟孟能做且願意做的事情都可以委託看看唷，請讓我陪你去做任何您想做的有趣事情」。

她在發文中也提到，目前駐點在高雄，因此若是外縣市需額外支付交通費用，至於計價方式則是「每小時1200台幣」、「包月4小時4500台幣」、「若陪伴過程中產生額外花費，亦須由您支付」。她也強調，「這不是滿足情慾的服務，請不要將性慾投射在孟孟身上」。

對此網友紛紛笑稱「可以租你四小時幫我跑全馬嗎，目標330（3.5小時內跑完全馬）」、「化糞池30年沒清，希望半天能清完」、「我有20畝地，最近牛老了，不知道妳有沒有意願來耕田，我可以包年」、「我預期看到的：瑟瑟的服務。點進來看到的：粗工、車手、清潔工，我要笑死」。這則留言讚數超過2.3萬，甚至是孟孟發文（8千多讚）的近3倍。

還有網友聲稱「想請問冰箱妳個人可以搬幾層樓呢？最近家裡3台要換掉（家住四樓）會備好寶礦力跟撒隆巴斯」，讓其他網友表示「太狠了，你這種的如果多接幾單，孟孟變猛猛」、「我願意每小時幫付200，坐在旁邊看她搬」。

也有部分網友的留言帶有嘲諷意味，「太棒了，我想找人幫我潑油漆」、「請問會開車嗎（無駕照亦可），有想撞死的人」、「我想體驗養狗的感覺我能包月嗎？飼料保證餐餐西沙」、「可以協助午夜12點玩碟仙嗎，沒意外的話時間是一小時，有意外的話，你的薪水我還是會燒給你的」。

對此也有認真的網友說明，「你沒有認真的看她的文章，她寫的是你想做卻總找不到適合的人一起做，所以她主打的不是『幫你做』，而是『陪伴你做』」、「陪伴服務在歐美、日本都行之有年，甚至有出租擁抱的服務。看了留言真令人難過呢，一點都不好笑，供需本身就有適配的人，付不起或不願意付的人閉嘴就好了」、「惡意嘲諷的留言之多著實令我意外，做陪伴服務他不是史上第一例，日本的案例說明了的確有陪伴需求存在」。

