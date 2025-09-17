竹縣宣導防治斑腿樹蛙 同時認識「生態服務給付」

斑腿樹蛙。（記者黃美珠攝）

2025/09/17 10:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府農業處發現，外來入侵種斑腿樹蛙在縣內擴散快速，因此包含今天在內，一連2天跟農業部生物多樣性研究所共同舉辦相關的防治宣導活動。繼昨天在峨眉鄉無負擔農場辦理首場後，今天轉戰關西鎮公所，對所有有興趣的民眾，介紹斑腿樹蛙對本土生態環境的衝擊，以及目前的防治策略。

縣府農業處長傅琦媺說，近年斑腿樹蛙在縣內快速擴散，因此需要更多民眾深入了解這種入侵物種對在地生態的衝擊嚴重性，希望透過防治宣導活動中的交流與討論，提升社區與民眾對保育本土物種、控制外來入侵種的重視，一起守護在地生態環境。

另外考慮很多民眾對新興的「生態服務給付」政策陌生。所以也在活動中說明，這是一種政府或組織向居民、農民支付的「生態薪水」，藉此換取居民或農民在土地上，做出對生態系統有幫助的保育行為。

「生態服務給付」可能是從事瀕危物種棲地的保護，也可能是防治前述斑腿樹蛙的擴散等，主要就是把生態效益轉化變成貨幣，鼓勵全民參與保育行動，也共享保育成果，希望因此促進民眾對野生動物與棲地保育的支持。

課程安排上選定介紹台灣龜類和其他兩棲爬行動物的生態、棲地需求以及保育現況，從中說明「生態服務給付」如何應用於社區保育上。因此課程內容有：農田龜類與爬行動物的生態及保育、農田兩棲類動物生態及其保育、龜類生態服務給付說明等，2天下來吸引80多名鄉親到場參與。

學員們認真了解斑腿樹蛙的生態。（竹縣府農業處提供）

學員們跟著辨識台灣農田生態環境中的本土物種有哪些。（竹縣府農業處提供）

認識斑腿樹蛙後，接著學習如何進行防治。（竹縣府農業處提供）

斑腿樹蛙近年在新竹縣內擴散快速，因此縣府農業處積極舉辦宣導防治的活動。（竹縣府農業處提供）

新竹縣政府農業處今天在關西持續舉辦本土生態環境物種的相關宣導。（記者黃美珠攝）

