中油關鍵基礎設施遭無人機侵擾 林園石化廠不到1個月2件

2025/09/17 10:02

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣中油公司所屬的天然氣廠、煉油廠、石化廠等9處場址屬於關鍵基礎設施，但僅14個月就有多達7件無人機侵擾，其中位於高雄市的林園石化廠不到1個月2件，審計部要求中油改善。

審計部公布去年總決算審核結果指出，去年中油的大林煉油廠、林園石化廠、通霄配氣站、永安液化天然氣廠、台中液化天然氣廠，陸續發生6起無人機侵擾事件，比前年的1件，暴增5件，其中林園石化廠不到1個月就有2件。

雖然中油去年辦理「關鍵基礎設施反制無人機能量建置」案，規劃置無人機偵測系統3套及干擾器10支等設備，經費計2億5700萬元，但直到去年11月21日僅採購驗收無人機干擾槍反制設備（決標金額203萬餘元），無人機偵測系統預計2027年底才能完成建置，審計部已要求中油在空窗期間，持續透過設施演練機制，驗證防制無人機侵擾及應處能力。

中油回覆指出，已完成反制無人機干擾器採購驗收，預計提前在2026年底前完成建置，另已跟軍、警、憲、調、消防等外部單位簽訂支援協定，協助辦理區域聯防工作。

