苑裡「鬼門關夜市」裝置藝術，燈籠天幕登場。（記者蔡政珉攝）

2025/09/17 09:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一年一度的苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」常吸引大批外來遊客，苑裡鎮公所近年也在台鐵苑裡站前、苑裡鎮為公路（中山路至天下路段）設置裝置藝術，今年以燈籠天幕做為裝置藝術，目前已經點燈，開始吸引民眾拍照。苑裡鎮公所表示，今年為延續在地市場普渡的文化傳統，迎接9月各項活動，苑裡鎮公所再度打造節慶藝術燈飾，串聯火車站前為公路路段、鎮公所、圖書館、體育場等四大燈區。

苑裡鎮公所指出，四大燈區以「共創」為主題，邀請近20個在地組織、關懷據點與幼兒園參與燈飾設計，透過跨世代的創作行動，燈飾首度由鎮民親自參與設計攜手鎮內11處社區關懷據點、7所幼兒園及苗栗縣樂齡學習示範中心合作，讓在地長者與兒童自由在燈籠上揮灑創意，包括稻田、魚丸、海岸、古厝皆成為創作靈感。

鎮公所表示，全區燈飾將持續至10月底；苑裡鎮長劉育育表示，將於19日晚間6點半於鎮立體育場舉行「海洋星空電影院暨燈飾點燈儀式，不僅點亮苑裡夜色，結合海洋電影放映與餐車市集活動，邀請鎮民朋友一同在星空下賞燈、看電影，延續市場普家庭團聚的節慶精神。

