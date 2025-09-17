關島熱帶低壓最快明成颱將又大又強 粉專示警：通過台灣附近機率高

熱帶性低氣壓「TD20」已經登陸呂宋島，發展受影響，而後方關島熱帶低壓發展迅速，最快明有機會增強為颱風。（圖擷自日本氣象廳）

2025/09/17 10:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前呂宋島及關島各有一個熱帶低壓在發展，其中熱帶性低氣壓「TD20」已經登陸呂宋島，發展受影響，而關島熱帶低壓發展迅速，最快明（18日）就有機會增強為颱風，目前資料顯示，該颱風將又大又強，同時接近台灣。

根據日本氣象廳觀測顯示，關島熱帶低壓今（17日）上午8點的位置在北緯13.3度，東經136.6度，即關島西方海面，以時速15公里的速度向西北西移動，中心氣壓1006百帕，氣象廳已經對其發布「烈風警報」（GW），預估最快明將增強為颱風，位於呂宋島的熱帶低壓同樣發布「烈風警報」，先成颱的將是第17號颱風「米塔」，後成颱的為第18號颱風「樺加沙」。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶低壓「TD20」已登陸呂宋島，而且是整個撸上去的那種，要等他出海脫離陸地後才有機會成颱了，後方的熱帶低壓逐漸發展中即將形成颱風，強調「是否侵襲台灣尚有變數，但以這個大氣環流配置，從台灣附近通過的機率很高」，而且示警會是一個又大又強的颱風，民眾下週如有安排活動務必多留意颱風消息。

