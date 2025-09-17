湖口鄉中秋節晚會公布壓軸卡司 網友驚呆「是挖到石油了嗎？」

新竹縣湖口鄉中秋節晚會第三波壓軸卡司公布，有韓國超人氣啦啦隊成員李雅英。（擷取自湖口鄉公所臉書粉專）

2025/09/17 09:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉公所預計10月4日舉辦中秋節晚會活動，昨天在臉書粉專公布第三波卡司，包括李雅英、陳忻玥和盧廣仲，此文一貼出，立即吸引逾千人按讚並熱烈討論，驚呼「真假！這卡司我有嚇到欸」、「完蛋，會爆掉」、「太扯！這個陣容已經超越竹北了！」

湖口鄉長吳淑君今天賣關子強調，晚會摸彩獎品也很勁爆，將陸續公布，絕對讓大家開心！

湖口鄉中秋節晚會10月4日星期六下午4點到晚上10點，在王爺壟停三停四停車場舉辦。鄉公所從8月底開始陸續在粉專貼文宣傳中秋晚會活動，其中，卡司陣容分三波公開，首波公布主持人將由劉于慈和梁赫群聯手搭檔，並邀請到客家金曲歌王謝宇威、新生代客語音樂人彭柏邑。

第二波名單充滿青春能量，有R&B新星王ADEN、療癒系雙人組合南西肯恩、復古靈魂樂團icyball冰球樂團、搖滾爆發力樂團TRASH樂團。已經吸引逾500名網友按讚，點閱流量明顯上升；沒想到，昨天公布第三波卡司，立刻引爆話題。

壓軸登場的是韓國超人氣啦啦隊成員李雅英、金曲新生代創作女聲陳忻玥、以及三金滿貫創作歌王盧廣仲。有網友開玩笑留言「湖口是挖到石油了嗎？」，也有網友說「獨立樂團名單就不錯了，再加這波會爆掉」、「這個陣容 以後湖口應該要有個大型體育場才夠辦活動了，停車場今年保證沒辦法走路了，真的太扯！」、「好扯，竟然有雅英，我還不去爆！」、「媽呀，你們這次到底拉了多少贊助，三波名單都很強耶」等等。

湖口鄉中秋節晚會將邀請金曲新生代創作女聲陳忻玥獻唱。。（擷取自湖口鄉公所臉書粉專）

10月4日湖口鄉中秋節晚會，三金滿貫創作歌王盧廣仲將壓軸登場。（擷取自湖口鄉公所臉書粉專）

