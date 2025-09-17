為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    風災後石綿廢棄物清運加速 嘉縣環局簡化申請流程

    丹娜絲颱風7月來襲，風災過後因建物受損導致有大量石綿建材廢棄物。（嘉義縣環保局提供）

    丹娜絲颱風7月來襲，風災過後因建物受損導致有大量石綿建材廢棄物。（嘉義縣環保局提供）

    2025/09/17 09:41

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風7月來襲，風災過後因建物受損導致有大量石綿建材廢棄物，嘉義縣環保局加速清運，規劃以村里為單位，並請村里長協助清運加強石綿廢棄物清理，目前各村里清運作業已清運約1400公噸，因應尚有登記需求的民眾，後續登記作業將恢復備妥申請文件向環保局提出申請，仍採簡化方式，民眾僅需填妥申請表檢附切結書、照片（門牌、建物石綿受損位置及石綿打包後放置位置），郵寄或親送至嘉義縣環保局即可完成申請。

    嘉義縣環保局表示，若為停工歇業事業需再檢附主管機關核准之停工歇業證明，相關申請表單可至環保局官網石綿專區查詢及下載；民眾於處理吹落的石綿廢棄物時，應加以潤濕後以不外洩材質的包裝材包裝，且務必注意個人防護，若石綿無破損可整齊堆疊以帆布等加以覆蓋並固定，拆除包裝完成後致電環保局通報，以利安排清運作業。

    嘉義縣環保局說，民眾可加入「嘉義縣環保局_石綿」LINE官方帳號（ID搜尋：0963875851），或05-3620800分機318洽詢。

