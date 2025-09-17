花蓮玉里東豐有機農業30年 週末汐止舉辦捏飯糰、米餅體驗

東豐拾穗農場從1995年起轉型有機農業，在長輩不看好下發展出一片天，也吸引更多農民投入，目前東部有機、友善土地的農地面積已經占全國1/3。（農糧署東區分署提供）

2025/09/17 09:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕本週六、日在汐止的iFG遠雄廣場，農糧署東區分署、來自花蓮玉里鎮的東豐拾穗農場將共同舉辦「東豐有機30」食農教育體驗，包括百人捏飯糰、碾米體驗、米餅DIY以及試吃展售活動，農場負責人曾國旗說，東部有機耕作、友善土地的美好傳達給消費者。

花蓮玉里鎮東豐拾穗農場早在1995年轉型有機農業，原本不受當地老農看好，卻發展出新的有機農業藍海，農場為了抵抗福壽螺害，在花蓮農改場、農糧署輔導下，發展出半年水稻、半年種植雜糧的水旱輪作機制，且建立從育苗到包裝的完整系統，從田間到餐桌，全程控管農產品品質及安全，如今證明有機農業才是對的方向，東部地區加入友善、有機耕作面積目前達7629公頃，占全國近3成。

農業部農糧署東區分署副分署長陳吉村說，有機、友善耕作不使用化學農藥、肥料、生長調節劑，可以保護土壤、減少溫室氣體排放，也維護自然生態平衡，替未來的台灣保留一塊淨土，週末活動歡迎大家一起見證參加。

20、21日連續兩天下午1點到6點在汐止iFG遠雄廣場，現場布展將以牛車裝置藝術為視覺焦點，打造行動有機牛車，不僅有免費試吃及展售，還會把碾米機從花蓮搬到台北，透過「碾米體驗」讓消費者親眼見識農田採收的稻穀如何碾製成白米的過程；活動也攜手料理達人宜手作，推出「百人捏飯糰」活動；宏捷食品、島嶼生吐司等農場合作品牌也有「醜醜怪米脆餅」DIY，讓親子在遊戲中認識台灣米食文化。

