嘉市「再生進行市」9/20連2天舉行 維修師傅現場修復電器

嘉義市環保局宣導減廢、再利用，圖為今年舉辦工作坊，讓民眾認識再生能源並應用於生活。（圖由嘉義市環保局提供）

2025/09/17 09:35

〔記者王善嬿／嘉義報導〕響應世界清潔日與古蹟日，嘉義市環保局與文化局合作，9月20日至21日在嘉義舊監獄宿舍群，舉辦「再生進行市X木易市集」活動，為了提倡「修復代替丟棄」環保行動，規劃小家電修復工作室，請維修師傅現場檢測維修家電。

市環保局表示，活動是以「物品重生×空間再造×文化修復」為主軸，除有永續市集的循環選物與風格餐飲攤商擺攤，還有舞台區安排「南西肯恩」、Dory、NB Fire Group等表演團體獻唱、表演特技雜耍，要帶給觀眾驚奇觀賞體驗。

市環保局長蕭令宜說，全球面臨極端氣候挑戰，減廢、再利用已是各城市推動永續的核心課題，嘉義市除了已經率先推動「淨零排放自治條例」，希望透過「再生進行市」讓市民體驗永續生活的具體樣貌，除安排維修師傅現場檢修家電，還安排社區老師指導，教民眾利用舊物改造成生活小物等，延長物品壽命、賦予新的價值，活動詳洽嘉義市環保局臉書。

「再生進行市」9月20日至21日舉行，邀民眾加入永續生活。（圖由嘉義市環保局）

