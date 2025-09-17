後龍清水廊道童趣公園、自然教育公園移交公所，盼串聯苗栗「門面」景點。圖為自然公園。（記者蔡政珉攝）

2025/09/17 09:28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣高鐵特定區的童趣公園及自然教育公園，距離高鐵苗栗站與台鐵豐富站近距離不遠，後龍鎮長謝清輝認為高鐵特定區為苗栗「門面」，鎮公所先接管長達2.6公里的北勢溪清水廊道後再度與苗縣府協調，縣府水利處將童趣公園及自然教育公園交給鎮公所維護管理，盼整理活化後串聯高鐵特定區景點。

謝清輝說，客家圓樓、北勢溪清水廊道、英才書院與童趣公園以往榮景一片，加上鄰近高鐵苗栗站及台鐵豐富火車站交通便利，曾為全國知曉的特色遊憩公園，但因年久失修且維護不易，雜草叢生，致使光環不再。

謝清輝認為，公共設施荒廢可惜，故與苗栗縣政府商討要恢復以往榮光，提供鄉親休憩空間並且串聯高鐵特定區景點。

後龍鎮公所之前整理客家圓樓周邊水域後，陸續放養民間捐贈的黑天鵝、鴛鴦等，豐富清水廊道景觀也注入「活力」，目前陸續整理高鐵一路旁的自然公園與新港八路童趣公園環境，盼之後可以串聯周邊各景點，不只提供鄉親遊憩空間，也能吸引遊客。

