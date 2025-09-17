低壓帶北抬南部午後雷雨增 關島低壓恐成颱下週一、二最接近

今中北部地區天氣相對穩定，山區午後雷雨機率較低，氣溫也會較高，台北盆地到桃園一帶仍會有36度或以上高溫。（資料照）

2025/09/17 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕今（17日）起太平洋高壓開始減弱東退，南方大低壓帶順勢北抬帶來水氣，東南部至恆春半島雲量偏多並將持續有短暫陣雨機會，南部雲量也偏多並有零星或局部短暫陣雨，午後時段降雨可能會比較明顯。中北部地區天氣相對穩定，山區午後雷雨機率較低，氣溫也會較高，台北盆地到桃園一帶仍會有36度或以上高溫。

天氣風險分析師歐宗學指出，熱帶性低氣壓「TD20」目前在菲律賓呂宋島，將繼續往西北方向移動，預估明（18日）就會來到南海地區，並將持續往西北轉偏西朝中國華南一帶移動，過程中有機會發展成為今年第17號颱風「米塔」，預估對台直接影響機會低，但外圍環流雲系明後兩天（19日）會帶來較多水氣，東半部地區都有短暫陣雨機會，尤其東南部至恆春半島雨勢較大。

西半部地區雲量也會增多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨機會，北部仍以午後雷陣雨為主，影響範圍及雨量也會較最近幾天增多，氣溫也稍降，感受相對比較不會那麼炎熱。

週六（20日）颱風已遠離，但台灣仍在低壓帶的南風環境中，水氣多且不穩定，東半部地區降雨減少，不過午後各地仍然會有旺盛雷陣雨影響機會。

週日以後的天氣，就要看目前在關島附近發展的另外一個低壓系統動態，該低壓未來幾天也會發展增強，同樣也有成颱機會，如果17號颱風「米塔」有順利生成，那這個系統就會是第18號颱風「樺加沙」，由於海氣環境適合，可能發展為一個強度高且風場廣大的颱風，預報路徑以西行通過巴士海峽機會最高，不過現階段預報仍有較大不確定性，實際走向還有南北調整的空間，但或多或少都會為台灣帶來影響。預估週日迎風面東北部就會開始有局部短暫陣雨，背風面的中南部仍以午後雷陣雨為主。

下週一、二（22、23日）可能是這個未來可能生成的颱風最接近台灣的時間，東半部至恆春半島地區、西半部山區都要注意可能有大量降雨發生，西部沿海平地則是有強風發生機會。由於現在低壓仍在初始發展階段，各地的風雨影響程度在後續的預報中仍有變化空間，提醒民眾持續追蹤最新的天氣預報資訊。

