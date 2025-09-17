竹纖維製成晶圓盒 竹山「世界竹子日」系列活動明登場

「竹向未來‧2025世界竹子日」系列活動碳匯論壇，將介紹竹纖維製成的晶圓盒等產品。（先進材料提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮是國內主要竹產區之一，為響應「世界竹子日」，竹山鎮明（18日）起一連4天舉辦「竹向未來‧2025世界竹子日」系列活動，活動內容包括簳仔集市、碳匯論壇與竹產業參訪等，盼透過系列活動讓民眾進一步了解竹子此一相伴人類幾千年歷史的植物，在現代社會所展現的碳中和、工藝文化與產業發展等多元價值，其中碳匯論壇將介紹運用竹纖維製成的晶圓盒、半導體淨水濾心等電子級產品。

主辦單位竹籟文創表示，系列活動將由18日（星期四）及19日（星期五）於竹山鎮中正夜市（南投縣竹山鎮中正巷）舉行的簳仔集市揭幕，現場匯聚超過30組竹工藝師、設計品牌與在地攤商，展出竹工藝、竹創飾品、竹家具及特色美食，並規劃「繪竹DIY」、「竹椅工作坊」、「皮雕體驗」，搭配在地團體表演藝術，營造獨特的竹文化氛圍。

19日於國立自然科學博物館車籠埔斷層保存園區登場的碳匯論壇「竹匯未來」，則邀集國內外專家學者與竹產業代表，探討竹林經營、碳中和策略、竹材料等議題，推動竹產業鏈與國際減碳目標接軌。20、21日安排參訪劉興澤工坊等在地竹產業工坊與產業現場，深入了解竹編藝術、竹材料及竹產品設計，促進交流與合作。

竹籟文創賴彥池表示，竹子不僅是台灣傳統工藝的重要材料，更是未來實現碳中和目標的關鍵資源，透過論壇、市集與參訪，期望將竹山打造成國際竹產業的交流平台，讓竹子走向全球，邁向永續未來。

竹子不僅是台灣傳統工藝的重要材料，近幾年來也有越來越多的公共設施與造景使用竹材。（竹籟文創提供）

竹山「世界竹子日」系列活動，將帶領民眾走進竹山鎮工坊，深入了解竹編藝術及竹產品設計。 （劉興澤提供）

竹山「世界竹子日」系列活動，將安排參訪在地竹藝工坊，了解竹材製成的各種文創品。（璞園藝術坊提供）

