    全台最熱門廟宇 北港朝天宮7個月狂吸933萬人 前10位排名曝光

    圖為白沙屯媽祖遶境抵達北港朝天宮的畫面，場面十分壯觀。（資料照）

    圖為白沙屯媽祖遶境抵達北港朝天宮的畫面，場面十分壯觀。（資料照）

    2025/09/17 11:28

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人都喜歡到廟裡祈福，根據交通部觀光署公布的國內遊憩據點人次，今年截至7月參訪奪冠的是位於雲林的「北港朝天宮」，7個月就有超過933萬人次，至於第2名至第5名依序為正統鹿耳門聖母廟、北港武德宮、南鯤鯓代天府、西螺福興宮。

    根據觀光署的觀光遊憩據點人次統計資料，自今年1月至7月，宮廟人次前5名分別是雲林北港朝天宮933萬9540人次、第二名是正統鹿耳門聖母廟882萬7000人次、第三名是北港武德宮667萬556人次，第四名是南鯤鯓代天府597萬8700人次、第五名是西螺福興宮386萬3424人次。

    至於第6到第10名依序分別是：大甲鎮瀾宮338萬6452人次、麻豆代天府296萬512人次、白沙屯拱天宮290萬6931人次、車城福安宮258萬8592人次、佛光山214萬5372人次。

    根據觀光署的觀光遊憩據點人次統計資料，自今年1月至7月，雲林北港朝天宮933萬9540人次，排名第一。（圖為本報製作）

    根據觀光署的觀光遊憩據點人次統計資料，自今年1月至7月，雲林北港朝天宮933萬9540人次，排名第一。（圖為本報製作）

    台南土城正統鹿耳門聖母廟每年都會舉辦迎春牛暨高空煙火秀，廟前及周遭會湧進數十萬人參與。（資料照）

    台南土城正統鹿耳門聖母廟每年都會舉辦迎春牛暨高空煙火秀，廟前及周遭會湧進數十萬人參與。（資料照）

    根據觀光署的觀光遊憩據點人次統計資料，今年1月至7月北港武德宮有667萬556人次。（圖擷自「北港武德宮-財神開基祖廟」臉書）

    根據觀光署的觀光遊憩據點人次統計資料，今年1月至7月北港武德宮有667萬556人次。（圖擷自「北港武德宮-財神開基祖廟」臉書）

