幫助飛失寵物鳥回家 非犬貓寵登送300元新北幣

2025/09/17 08:54

〔記者黃子暘／新北報導〕每年9月17日為「美國愛鳥聯盟」推動的「世界寵物鳥日」，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，過往寵物登記僅登記犬貓，市府推出「非犬貓寵物登記站」，納入寵物鳥、鼠、兔、兩棲爬行動物等特殊寵物，並與台灣鳥寶守護者聯盟救援協會合作，幫助意外飛失寵物鳥回家；民眾可至特定的「非犬貓寵物登記站」為非犬貓寵物登記，完成登記後再送300元新北幣。

動保處指出，今年截至8月底，動保處共接獲通報飛失鸚鵡33隻，包含吸蜜鸚鵡、玄鳳鸚鵡、藍和尚鸚鵡、黃和尚鸚鵡、小太陽鸚鵡、灰鸚鵡、月輪鸚鵡、牡丹鸚鵡、金太陽鸚鵡、巴丹鸚鵡、金剛鸚鵡及黑頭凱克等；鸚鵡是智商高、學習力強的動物，懂得透過觀察模仿打開籠門，建議民眾可於籠外增加扣環，多一層防護，並將寵物鳥繫上腳環，增加逸失後尋回機會。

動保處說，飛失寵物鳥將於官網上公告14天，期間內未被領回，將優先開放學校等公立機關認養，未被認養的鸚鵡將由台灣鳥寶守護者聯盟救援協會協助安置，最後開放一般民眾認養；民眾如有發現受傷或需要救援的寵物鳥，可通報24小時動物救援專線02-2959-6353。

動保處補充，民眾完成非犬貓寵物登記，可獲得新北幣300元，1點等同1元，可於四大超商、部分夜市、市場攤販、合作店家與數位平台消費。

