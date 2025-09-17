為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎南國中勇奪反毒影音創作金獎 《校園裡沒說完的故事》感動人心

    澎南國中勇奪金獎殊榮，獲頒獎金。（澎湖縣教育處提供）

    2025/09/17 09:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣澎南國中參加教育部舉辦第七屆【我的未來我作主】校園反毒反霸凌影音創作競賽，於278件作品中榮獲反毒國中小組金獎殊榮，不僅展現澎湖學子的創意實力，更彰顯校園推動毒品防制與品格教育的深耕成果。

    獲獎作品《校園裡沒說完的故事》，以校園情境為藍本，透過細膩的劇情設計，描繪青少年在面對誘惑、誤解與友情拉扯時，如何在師長引導與自我覺醒中，選擇勇敢說「不」的過程。影片情感真摯動人，情節貼近生活，讓觀眾看見毒品防制不僅是口號，而是需要全體師生共同關注與行動的校園議題。評審一致肯定作品兼具教育意涵與藝術感染力，成功將反毒理念轉化為有溫度的故事。

    面對毒品問題的隱蔽性與多樣性，校園教育更需強化預防意識，並鼓勵學生用創意發聲。此次金獎作品，正是澎湖學子以行動展現拒毒決心的最佳例證，不僅為澎湖教育爭光，更為全縣學生樹立榜樣。

    教育處表示，澎湖縣長期積極推動校園反毒教育，整合學校課程、家庭教育與社區資源，讓學生在多元學習情境中建立正確價值觀。此次澎南國中能在全國競賽中脫穎而出，不僅是學校師生共同努力的成果，更象徵澎湖教育在培養學生媒體素養與公民責任上的成效。

    得獎作品公布在教育部防制學生藥物濫用資源網（https://enc.moe.edu.tw/home），以及我的未來我作主臉書粉絲專頁（www.facebook.com/antidrug.edu/）。

    澎南國中以《校園裡沒說完的故事》榮獲教育部國中組反毒影片金獎。（澎湖縣教育處提供）

