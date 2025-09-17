屏縣世界狂犬病日活動9/27登場 多價疫苗限量送

響應9月28日「世界狂犬病日」，屏東縣政府將於9月27日上午9點至12點在屏東縣動物防疫所舉辦宣導活動。圖為新竹縣動物保護防疫所所貓「Q醬」。（圖由新竹縣動保所提供）

2025/09/17 08:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應9月28日「世界狂犬病日」，屏東縣政府將於9月27日上午9點至12點在屏東縣動物防疫所舉辦宣導活動，當日有免費犬貓基本健檢、犬貓狂犬病疫苗注射、晶片植入及寵物禮包，現場完成狂犬病疫苗注射，還可獲贈多價疫苗注射，包含犬八合一疫苗50名及貓四合一疫苗10名，每位飼主最多以2隻寵物為限，縣府歡迎飼主把握機會參加。

屏東縣府農業處長鄭永裕表示，台灣目前疫情侷限於鼬獾及白鼻心等野生動物，若擴及其他動物將危害寵物及人類生命安全，每年為犬貓施打狂犬病疫苗維持足夠的保護力是守護公共健康安全的重要措施。盼透過此次活動，提升民眾防疫觀念，也確保毛孩獲得完善的保護。

縣府也提醒飼主，若未每年替寵物完成狂犬病疫苗，將依「動物傳染病防治條例」規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

農業處說，狂犬病是致死率極高的人畜共通傳染病，根據WHO資料顯示，全世界每年約有5萬9000人死於狂犬病，即平均每9分鐘就有1人因狂犬病而死亡，為提高人們對狂犬病的重視，「全球控制狂犬病聯盟」（GARC）於2007年將狂犬病疫苗發明者─路易．巴斯德（Louis Pasteur）逝世日9月28日訂為「世界狂犬病日」，且每年舉辦活動宣傳狂犬病防治措施，加深民眾對狂犬病的認知及施打疫苗的重要性，並強調需要全球共同努力來合作，達到人類狂犬病零病例的目標。

